Córdoba: antes de morir, una mujer denunció que fue violada por un enfermero

Débora Cardozo, una paciente que había sido internada el año pasado por un cuadro de meningitis, denunció antes de morir que había sido abusada por un enfermero del Hospital Rawson en Córdoba. El calvario de la mujer, que tenía 36 años y falleció en junio de 2024, fue relatado por su padre Gustavo.

En diálogo con ElDoceTv, el hombre contó que la primera denuncia llegó 25 días después de su ingreso a terapia intensiva. La víctima de abuso escribió una nota para su esposo que decía “esta noche me va a violar”. La acusación de Débora llevó al padre a involucrarse y hacer público el caso de su hija.

Sin embargo, ello no evitó que las violaciones cesaran. Tal es así que su padre reveló este martes: “Antes de morir, Débora me dijo que un enfermero de Rawson la había violado tres veces. Ella estaba intubada. Y con señas y garabatos escribió la palabra ‘violación’. Esto me lo reiteró tres veces en tres visitas consecutivas”.

Débora Cardozo denunció antes de morir que había sido abusada por un enfermero del Hospital Rawson en Córdoba

Entre lágrimas, recordó: “Cuando yo me retiraba, veía a mi hija con cara de pánico. No me soltaba la mano, no quería que me fuera. Yo me iba con miedo porque tenía una impotencia total. Tenía temor a que la dejaran morir. Una semana después le manifestó lo mismo a la hermana y al otro día hicimos la denuncia policial”.

“Los últimos días de su vida fueron terribles, y para nosotros también. Notamos su desesperación, al punto que con sus ojos nos fue guiando para mostrarnos quién era el que abusaba de ella. Pudimos determinar nada más que se trataba de alguien que trabajaba en el turno noche dentro de Rawson”, precisó.

Respecto de las razones por las que demoró en hacer saber a las autoridades sobre estos graves hechos, Gustavo explicó: “Teníamos miedo de denunciar al hospital. Podían borrar pruebas, podían dejar morir a mi hija. Eso era lo que nosotros sentíamos y la realidad es que no sabíamos qué hacer”.

La desdicha de la familia de Débora no terminó allí. Dos meses después de su fallecimiento a mitad del año pasado, murió su hijo de tan solo 6 años a causa de un shock séptico. “Él [el niño] entró en un pozo depresivo. Nos decía que quería morirse para estar con su madre”, contó su abuelo. Y cerró: “Estamos destruidos”.

Actualmente, la causa por abuso está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo de Juan Ávila Echenique.

Otro caso similar en Mendoza

Tres meses atrás, una mujer de 35 años, identificada como Evelyn Daiana Carrera, falleció en Mendoza tras estar varios días internada en el Hospital Central por un fuerte cuadro de gastroenteritis que había obligado a los médicos a intervenirla. Alojada en terapia intensiva en grave estado, antes de morir le dejó un mensaje que tuvo que escribir porque ya no podía hablar. “Me violan”, repitió en varias oportunidades en una servilleta que leyeron sus familiares.

Luego de conocerse el episodio, la Justicia avanzó con una investigación sobre el abuso sexual que ella misma denunció. Sus problemas de salud comenzaron en diciembre. El 12 de enero ya hacía dos semanas que la joven se encontraba internada en ese centro de salud y ese día, una vez más, sus allegados la fueron a visitar.

“Cuando le pregunté cómo estaba, me miró y se puso a llorar”, contó, en diálogo con el canal local El Siete Mendoza, Daniela Galván, la cuñada de la víctima. Pese a que la mujer intentó calmarla y decirle que iba a mejorar, Carrera seguía conmocionada: “Me hizo seña de que quería escribir. Lo primero que puso fue ‘vio’”.

Estaba internada en un hospital de Mendoza y escribió en una servilleta, antes de morir, que era abusada captura de redes

Entonces, siempre según esta familiar, Carrera se enojó, “arrugó la frente y comenzó a pegarle piñas al colchón”. Tras ello Galván le volvió a dar la lapicera y ahí terminó de escribir la palabra: “Violan”. “Cuando le pregunté si la violaban, con la cabeza me dijo que sí y que era el EMF, en referencia el enfermero”, agregó durante la entrevista y reveló además que su cuñada dio vuelta el papel y escribió “viernes”.

En diálogo con el mismo medio, su marido, Pablo, reiteró la cronología de los hechos y relató: “Evelin ingresó al Hospital Central porque el viernes sufrió una descompostura y una gastroenteritis. Al no poder controlarla, la llevé el sábado a la madrugada al hospital. Le pusieron suero, si el suero funcionaba le iban a dar el alta. Le hicieron una ecografía para ver qué tenía en su estómago y pasadas las horas la tuvieron que intervenir. Ahí pasó a terapia y quedó entubada”.

El mismo día en que se enteraron de la noticia, la madre de Carrera radicó la denuncia en la Oficina Fiscal Capital-Godoy Cruz, que funciona en el Polo Judicial Penal, y se dio inicio a una exhaustiva pesquisa para dar con el autor de la violación.

