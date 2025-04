Denunciaron por agresión sexual a Paul Schrader, director de Gigoló americano y guionista de Taxi Driver

Paul Schrader sumó su nombre a la larga lista de personalidades del mundo del espectáculo que vienen enfrentando denuncias por situaciones de acoso sexual. El laureado guionista de Toro salvaje, La última tentación de Cristo y Taxi Driver, dueño además de una reconocida carrera como director, aparece en una demanda presentada en un tribunal de Nueva York como responsable de una agresión sexual contra su ex asistente.

La acusación fue hecha por una mujer de 26 años, identificada con el nombre ficticio de Jane Doe, que situó el episodio en mayo de 2024, durante el último Festival de Cannes. Allí, Schrader, de 78 años, participó en la competencia oficial con su más reciente trabajo como autor y director, Oh, Canada, protagonizado por Richard Gere y Uma Thurman.

Según la denuncia, Schrader atrajo a la mujer a una habitación de hotel, la tomó por la fuerza y la besó, a pesar de los reclamos verbales. En ese momento, tras un breve forcejeo, la víctima logró liberarse y escapar del lugar. La mujer regresó tres días después a la habitación después de recibir varios llamados y mensajes de texto en los que el director le dijo que se “estaba muriendo” y por esa razón no podía armar su equipaje.

Paul Schrader en una imagen de 2021, durante su participación en el Festival de Venecia

Cuando la denunciante golpeó la puerta del cuarto, Schrader la abrió y quedó supuestamente ante ella con una bata abierta que dejaba completamente a la vista sus órganos sexuales. La mujer asegura en la demanda que entró, armó el equipaje del director lo más rápido posible “en medio de un silencio aterrorizante” y escapó con la misma velocidad.

Más adelante, la mujer explica que Schrader quiso en esa ocasión acosarla y tocarla por la fuerza “a sabiendas de que antes había admitido varias veces por escrito que su conducta había sido indeseable y ofensiva”. En la denuncia se incluye una serie de correos electrónicos aparentemente enviados por el director y guionista a su exasistente.

En uno de ellos, del 22 de mayo de 2023, se lee: “Siento que te incomoda mi afecto. A veces tengo la sensación de que tienes miedo de que te toque. Me avergüenza pensarlo”. También dice que durante todo el tiempo en que trabajó junto a Schrader debió soportar de manera constante “preguntas sexuales inapropiadas y comentarios lascivos y misóginos”.

La mujer también dice que Schrader la despidió en septiembre de 2024 como represalia por haber rechazado esta serie de presuntos ataques sexuales. Dos días después de ese hecho, continúa la demanda, la mujer recibió un nuevo e-mail del director en el que éste afirma que tiene plena conciencia de su “comportamiento ilegal y depredador”. Y agrega: “Si me he convertido para ti en un Harvey Weinstein, no tienes más remedio que olvidarme”.

Postergación

La demanda se cierra con una nueva denuncia contra Schrader. Al quedar planteadas así las cosas, la mujer contrató a un abogado que habría llegado a un acuerdo con los letrados del realizador para el pago de una cantidad de dinero no especificada como resarcimiento. Pero el director habría postergado la firma de ese documento y más tarde decidió que no iba a aceptarlo “porque no podría vivir consigo mismo si lo hacía”.

El abogado de Schrader, Philip Kessler, dijo a The Hollywood Reporter que las acusaciones de acoso por parte de la mujer son “sustancialmente engañosas y están llenas de inexactitudes”. Agregó que la denunciante pasó tres años acompañando al director en un sinnúmero de eventos y en todos esos casos “solo demostró entusiasmo por permanecer a su lado”. También dijo que la mujer eliminó de sus redes sociales todas las menciones favorables a Schrader en el mismo momento en que presentó la demanda.

Para Kessler, el reclamo de la denunciante por el supuesto incumplimiento del acuerdo confidencial por parte de Schrader es “desesperado, oportunista y frívolo”, y dijo que no podría hacerse efectivo porque el director nunca lo firmó. En cambio, los abogados de la mujer aseguran que el acuerdo era vinculante.

La denunciante trabajó para Schrader entre mayo de 2021 y septiembre de 2024. Durante ese lapso, en septiembre de 2022, el director recibió el León de Oro como premio a la trayectoria en el Festival de Venecia.

El caso contra Russell Brand

La acusación contra Schrader se reveló pocas horas después de que otra figura que ganó popularidad global gracias a Hollywood, el comediante británico Russell Brand, negara varios cargos de abuso sexual en su contra que lo obligarán a presentarse ante un tribunal londinense el próximo 2 de mayo.

Russell Brand

Según una investigación policial iniciada en septiembre de 2023, Brand es el responsable de hechos de violación, comportamiento indecente y agresión sexual contra cuatro mujeres entre 1999 y 2005. “La investigación sigue abierta y pedimos a cualquier persona afectada a este caso o que tenga información que se presente y hable con la policía”, dijo Andy Furphy, superintendente de la Policía Metropolitana de Londres.

“Nunca fui un violador. Nunca tuve relaciones sexuales sin consentimiento. Rezo para que lo vean al mirarme a los ojos”, respondió Brand poco después de conocerse la noticia. “Cuando era joven y soltero, antes de tener esposa y familia y de vivir en la luz del Señor, yo era un drogadicto, un adicto al sexo y un imbécil”, agregó.

Brand, que saltó a la fama en el cine de Hollywood tras consagrarse como una de las más populares figuras de la televisión británica en la primera década del siglo XXI, cayó en desgracia cuando en 2023 un documental televisivo y un artículo publicado en The Sunday Times revelaron las acusaciones en su contra por violación y agresión sexual. Una investigación de la BBC tuvo en cuenta ocho denuncias, entre ellas la acusación de que Brand se habría exhibido ante una mujer en el baño de la sede de la BBC en Los Ángeles.

Antes de las denuncias, Brand había pasado de ser uno de los más conocidos promotores de las ideas de izquierda en la comunidad artística británica a apoyar con entusiasmo las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. Desde 2023 se dedicó exclusivamente a hablar de su descubrimiento de la fe cristiana y se lo vio rezando en actos público junto al polémico Tucker Carlson, una de las voces mediáticas más cercanas a Trump.

