Sedanes en extinción: los históricos que se despidieron y los que sobreviven

Hace unos días, General Motors rompió el secreto. Lo que no era más que un rumor se convirtió en realidad: se deja de fabricar el Chevrolet Cruze y no será reemplazado por otro modelo. Así, otro sedán mediano dice adiós y sin planes de buscarle un sucesor. Los esfuerzos se destinarán a la producción de un modelo de otro segmento: el SUV Tracker.

Y es que esa decisión no es más que seguir la tendencia con la que se mueve el mercado en todo el mundo. Los SUV crecen en términos de preferencias de los clientes y los sedanes pierden peso. Los medianos, como el Cruze, están en extinción mientras que los pequeños, como el caso de éxito del Cronos, tienen vigencia.

Alcanza con mirar el mercado argentino. Según un informe que distribuyó SIOMAA, en 2013 los sedanes medianos tenían una participación de mercado del 7,9%, alcanzaron su pico en 2014 con 8,4% y hoy, 2023, rondan apenas un 3,3%. Por el contrario, los SUV aportaban 11,3% en 2013, alcanzaron su pico en 2022 con el 21,8% de participación y al día de hoy (y a falta de que cierren los números anuales) están en 19,1%. Es decir, la tendencia se dio vuelta por completo salvando las diferencias numéricas.

La variación anual de participación en el mercado argentino de los distintos segmentos SIOMAA

Lo que decidió General Motors para el Cruze, es algo que se ha visto. Sucedió con el Renault Fluence, que se fabricaba también en la planta de Santa Isabel hasta 2019; con el Peugeot 408 y el Citroën C4 Laungue, que se despidieron en 2021 y con el Ford Focus que dejó de producirse en Argentina en 2019 y desaparecerá definitivamente del mundo en 2025 cuando cese su producción en Alemania.

El Renault Fluence se despidió en 2019

Parece haber, según señalan los informes, una búsqueda por otro tipo de movilidad. Y con esto no se apunta a nada eléctrico, esa es una discusión para otro momento. Este análisis tiene que ver con los tamaños. Porque en las ciudades, la gente parece estar buscando autos no muy grandes. No por nada otro segmento que creció en los últimos 10 años es el de los sedán pequeños que alcanzaron su pico histórico de participación este 2023, con un 17,4% por ahora.

Fiat Cronos, sedán pequeño, segmento que viene creciendo en los últimos años

Y ahí entran otros modelos muy exitosos que no se fabrican en nuestro país pero sí son de los más comercializados. Ofrecen precios baratos en relación a sus competidores y los números les responden. Se trata de, por ejemplo, el ya famoso Fiat Cronos, el auto más vendido de 2022 y de lo más comercializado en 2023 con 22.755 patentamientos en lo que va del año. También figuran los Toyota Yaris y Etios en su versión sedán.

Los que sobreviven

Hay tres sedanes medianos que todavía siguen vigentes y no tienen, a priori, planes de desaparecer pronto. De ellos, solo uno pisa fuerte en la Argentina y es el Toyota Corolla. En lo que refiere a ventas, el modelo que se fabrica en Brasil cayó un 15,6% en relación al acumulado de 2022 pero aún así tiene números sólidos para un país que elige otros segmentos: 3679 patentamientos en lo que va del año.

El Toyota Corolla es uno de los pocos sedanes medianos que continúan vigentes en el mercado argentino Toyota

Por el contrario, lo que ocurre con los Nissan Versa y Sentra es que no se ubican ni en los 50 primeros modelos. Ambos se fabrican en México y no tienen mucha repercusión en territorio nacional. Aún así, son dos estandartes de lo que queda para los sedanes medianos.

Ford Focus, otros de los sedanes medianos que dejó de fabricarse en la Argentina en los últimos años pese a su éxito

Más allá de las preferencias, algo que impacta directamente en estos modelos son las dificultades para importar unidades. Las automotrices toman decisiones estratégicas que apuntan a ingresar modelos con mayor impacto en ventas y dejan a estos sedanes por fuera, en algunos casos, de las prioridades.