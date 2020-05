Streaming en cuarentena, la industria automotriz a un clic

El streaming es una buena forma de conocer los secretos de fábricas y museos

Cuarentena, época de quedarse en casa y disfrutar de una variada oferta virtual para conocer cómo se diseña y produce un auto, admirar las joyas que guardan los museos y realizar decenas de actividades

La interacción virtual y gratuita se ha potenciado en este tiempo de cuarentena; así, visitantes de todo el mundo, mediante internet y con un solo clic, desde sus smartphones, tablets o PC se acercan a las actividades propuestas por varias automotrices y museos para estar cerca de la pasión que despiertan los autos.

De esta manera, Audi desde su plataforma www.audi.stream invita a participar de las transmisiones en streaming para conocer cómo es el proceso de diseño de un vehículo o saber cómo es la producción de los modelos de la marca. Al ingresar en la web, en la agenda se reserva una fecha y hora para hacer uno o los dos recorridos y el día de la sesión virtual, en directo durante 20 minutos, guías experimentados presentan el proceso de creación desde el centro de diseño y la producción en la planta. El visitante puede preguntar en cualquier momento y la transmisión empieza con una presentación en alemán y luego en inglés.

En cuanto a BMW, desde sus redes ha realizado conferencias, encuentros y lanzamientos de productos en vivo como el del concept i4 o la moto R18, desde BMW Motorrad Argentina ( www.facebook.com/BMWArgentina ). La marca también participa en los eSports, concretamente en el campeonato de Fórmula E virtual: son siete carreras con simuladores en las que "corren" sus pilotos Max Günther y Alexander Sims del equipo BMW i Andretti Motorsport y que pueden verse desde las cuentas de Facebook y Youtube de BMW Motorsport. El museo BMW Welt ( www.bmw-welt.com/futureforum ) realiza acciones con temas que marcan tendencia, su calendario es muy interesante y con transmisiones en vivo. Los autos de colección y sus historias son presentados por el BMW Classic Club cada semana desde www.youtube.com/user/BMWGroupClassic .

En el nivel local, Citroën desarrolló el E-Store ( www.citroenstore.com.ar ), la flamante plataforma de e-commerce, para complementar la red de venta en el país y ofrecer la experiencia de comprar un vehículo 0km de manera 100% online. En el plano mundial, el museo virtual Citroën Origins ( www.citroenorigins.com ), proporciona una experiencia inmersiva en el legado de la marca. El visitante hasta puede "sentarse" al volante de modelos icónicos en los 100 años de historia de la marca. Los curiosos pueden ingresar en los Vintage Records ( www.citroenorigins.es/es/landing/vintage-records ) o conocer las novedades de la marca en TheCitroënist ( www.thecitroenist.com ), plataforma con las noticias propias y de la industria automotriz (solo por 30 días).

Así se ve un paseo virtual por el Museo Fangio

Por su parte, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), preparó y envió por correo electrónico material educativo a un centenar de escuelas del país para que los alumnos conozcan el proceso de fabricación de un auto como el Fiat Cronos. Junto con el contenido teórico y fotos, hay un video en 360° y un recorrido virtual por la reserva natural de FCA, además de actividades para pensar y realizar.

El recorrido virtual en 360° es por la planta de FCA en Córdoba para conocer el proceso productivo del modelo Cronos desde adentro a partir del minuto cero hasta que llega a la pista de prueba dinámica. Para ver en www.youtube.com/watch?v=zvzAwmjUSKc&feature=youtu.be

Por los 110 años de Alfa Romeo, FCA presentó en Estados Unidos un libro electrónico interactivo que abarca desde el comienzo de la marca en 1910, cuando se presentó el primer Alfa, el 24 HP, hasta hoy y se ve el futuro con vehículos como el crossover concept Tonale. Para descargar en: https://ar-fca-press-master-prod-bucket.s3.amazonaws.com/5d5011bd32ea530a.pdf

A lo ancho del mundo

DS Automobiles realizó a nivel mundial la campaña El arte de colorear por la que invitó al público general a liberar la mente, creando ocho dibujos protagonizados por sus DS 9, 7 Crossback, 3 Crossback y los concepts Aero Sport Lounge, X E-Tense y E-Tense para que los interesados coloreen en familia. Los dibujos realizados por DS Design Studio Paris están disponibles para bajarse desde www.dsautomobiles.com.ar/universo-ds/novedades-ds/2020/coloring.html y compartirlos con el hashtag #DSartist. En el país, desde la web y vía mail, les acercó a los clientes consejos útiles para mantener la unidad sin moverse de su casa mediante www.dsautomobiles.com.ar/postventa/mantenimiento-en-cuarentena.html

Recientemente Honda lanzó el nuevo sitio web mundial Racing, que incorpora material informativo, videos y juegos interactivos muy divertidos. Suma nuevas cuentas en redes sociales que permiten actualizarse sobre las carreras de motos y autos en https://global.honda/motorsports/virtualmsland/top-page.html

Por su parte, la marca china Haval desarrolló una visita 360° a un concesionario en Ucrania ( http://haval-ukraine.com/ ), que permite recorrer el lugar y conocer las unidades.

Asimismo, JAC Motors, desde www.jacargentina.com.ar y @jacmotorsar , creó aquí un contenido específico que recorre el interior y el exterior de los modelos JAC S7, T6, S3 y S2. También trabaja contenidos originales para desconectarse de las noticias y generó una cápsula con los lanzamientos recientes de la marca.

Con relación a Nissan en América Latina, cuenta con una plataforma virtual que le permite mantener el vínculo cotidiano con sus clientes. En algunos países de la región implementó un showroom digital ( www.dinissan.com.co/nissan360/ ) que propone un recorrido por los modelos comercializados en la región: características, fichas técnicas, equipamientos y tecnologías; y puede solicitarse una cotización online.

Peugeot, mediante Instagram Live y desde la cuenta internacional oficial de la marca ( www.instagram.com/peugeot ), ha realizado transmisiones en vivo referidas al diseño de los modelos con Gilles Vidal, jefe de diseño del león, y Arnault Gournac, director del DesignLab; están disponibles en el Instagram @Peugeot

En el país, a través de www.instagram.com/peugeotarg , se realizan lives acerca de tips sobre el correcto cuidado del auto en la cuarentena; también ofrece workshops por Zoom de Women by Peugeot del que participan mujeres inscriptas gratuitamente para aprender el uso y mantenimiento de los autos. Además cuenta con la plataforma e.commerce para la compra de unidades 0km, 100% on line en www.peugeotstore.com.ar

Actividades participativas

Renault creó un sitio que ofrece contenidos, juegos, concursos y recursos para compartir con los niños desde su home www.renault.com.ar/yo-me-quedo-en-casa.html . También incluye ampliaciones de garantía, consejos de cuidado en general y para el vehículo, contactos de whatsapp comerciales en todo el país, servicios de talleres y auxilio mecánico, y mensajes generales de concientización.

Con su campaña Renault at home, los seguidores del rombo en Instagram disfrutan lives con los embajadores de la marca y los pilotos de Renault Sport, más recitales en vivo, clases de cocina y otros contenidos.

Fabricación. Toyota muestra en forma virtual cómo se produce la pickup Hilux, el modelo más vendido en la Argentina

En tanto, Toyota Argentina creó un paseo virtual por el Centro de visitas y la planta de producción de Zárate. Desde el link www.youtube.com/watch?v=Dzoop9KfOqA&feature=emb_title , el público en general conoce las diversas etapas de la línea de producción de la pickup Hilux y el SUV SW4. Durante el recorrido por el Centro de visitas se aprende acerca de la compañía, sus vehículos, historia y cultura. Por este medio, la planta ha tenido más de 95.000 visitas.

Recorrer la historia

Para conocer dónde empezó la historia de la industria automotriz, podemos hacer el tour virtual por el museo Mercedes-Benz en Stuttgart, el sitio web proporciona información y tomas de 360° de las salas y de la colección con sus vehículos ( http://mb4.me/Rundgang ). Además está el Classic Center con los clásicos más destacados, el All Time Stars, los archivos y la colección, más los clubes de marca oficiales y mucho más ( www.mercedes-benz.com/en/classic/ ).

De todas las épocas. El Museo de Mercedes-Benz exhibe joyas únicas para disfrutar... de manera virtual

Durante los tours interactivos en Instagram, los guías del museo cuentan innumerables historias sobre la exhibición permanente y la arquitectura ( http://mb4.me/MuseumTour ), así como sobre la exposición especial actual 40 años Mercedes-Benz G-Class ( http://mb4.me/40Jahre_G_Klasse ).

La exposición del museo, con más de 160 unidades, muestra el nacimiento del auto en 1886, se encuentran las míticas Flechas de Plata con las que salió campeón mundial Juan Manuel Fangio en 1954 y 1955, y hasta un colectivo de 1969 perteneciente a la Línea 6 Transportes La Perlita, un 1112 decorado con fileteados muy porteños y que fue especialmente llevado desde Buenos Aires para ser exhibido en el museo.

Hace poco, durante la edición número 43 del Día Internacional de los Museos, el museo Porsche (con sede también en Stuttgart) realizó visitas digitales en vivo por Instagram @porsche.museum , donde hubo recorridos con guía en español (ingresar en Porsche News TV para verlos), que durante una hora presentaron más de 80 autos, prototipos, pequeñas exposiciones, autos de carreras y vehículos de producción en serie.

Igualmente, la marca lanzó mediante la plataforma My Porsche su nueva función Entre bastidores, por la cual el cliente que ha adquirido una unidad personalizada ve la evolución de la misma, mediante fotos, en el proceso de producción en la planta de Zuffenhausen. Inicialmente estará disponible para los mercados de Canadá, Gran Bretaña, España, Estados Unidos y Suiza y luego, se ampliará paulatinamente a otros países.

Competición. Uno de los leit motiv del museo Porsche, plagado de autos que marcaron la historia del automovilismo mundial

Otro espacio para no perderse es el museo The Henry Ford en Dearborn, que ofrece un recorrido virtual por su espacio Henry Ford Museum of American Innovation, mediante Google Street View, ingresando en www.thehenryford.org/virtual-visit-to-henry-ford-museum/

También en EE. UU., está el famoso Petersen Automotive Museum de California ( www.petersen.org/ ) que, si bien no tiene visitas virtuales ni hay interacción, su web es un lugar para descubrir la magia que refleja el fanatismo de los coleccionistas de autos.

En la Argentina, la visita virtual al Museo Fangio ( www.museofangio.com/ ) permite conocer la vida y trayectoria del "Quíntuple", los vehículos que manejó, sus trofeos y los escenarios que muestran la dificultad de este deporte en ese tiempo, junto con el espacio dedicado al gran José Froilán González, y a una variada colección de autos de competición de todos los tiempos y categorías.

En la página del Museo Bucci ( http://museobucci.com/ ), mediante videos se conoce la inquietud de Domingo Bucci, piloto, constructor y preparador argentino que triunfó en este deporte y en la creación de modelos que hoy son su legado.

En este tiempo virtual, los dueños del clic tienen mucho para elegir, aprender, disfrutar, compartir en familia y seguir en contacto para pasar la cuarentena de la mejor manera.