Moto Travel Fest: donde el off-road se vuelve experiencia y las pick-ups salen a demostrar de qué están hechas

Durante tres días, el Moto Travel Fest en San Pedro fue el punto de encuentro del off-road, los viajes y los fanáticos de las dos ruedas. Pistas preparadas, circuitos habilitados, más de 40 marcas participantes y miles de visitantes se sumaron al evento que ya es una referencia del segmento adventure en la Argentina.

FIAT desembarcó en el Enduro Park con las pick-ups Strada, Toro y Titano. Las tres tuvieron su espacio en el stand de la marca, donde los visitantes pudieron conocerlas de cerca durante todo el fin de semana. Con la Toro y la Titano la marca fue un paso más allá y ofreció test drives en los circuitos habilitados del predio, para que los asistentes pudieran comprobar en una pista off-road las capacidades reales de las camionetas.

FIAT llevó la Strada, la Toro y la Titano al Enduro Park y las puso a rodar en los circuitos del festival.

De una forma concreta FIAT demostró que la versatilidad no es el atributo de un modelo sino el criterio con el que construye toda su gama. Diseña camionetas y autos que responden directamente a las necesidades de distintos perfiles de usuario, y que están preparadas para los desafíos que plantean todos los terrenos, desde el asfalto al barro.

Camionetas protagonistas

Fiat Titano

La Titano es la apuesta más ambiciosa de FIAT en el segmento de pick-ups. Producida en el Polo Industrial Córdoba, cuenta con un motor Multijet 2.2 de 200 CV y 450 Nm de torque, caja automática de ocho velocidades y tracción 4x4 integral. Su capacidad de carga alcanza los 1.020 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg.

La Titano, la apuesta más ambiciosa de FIAT, demostró sus capacidades en terreno real.

Pensada para los que no quieren elegir entre potencia y confort, suma cámara 360° con proyección 3D, control de crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, seis airbags y un interior con climatizador bi-zona y pantalla multimedia de 10″ con conectividad inalámbrica.

Test drives en circuito: los visitantes pudieron comprobar en la pista lo que RAM propone.

Fiat Toro

Consolidada como líder del segmento C-pick-ups en Argentina, la Toro tiene un diseño renovado de líneas más rectas y geométricas, nuevos grupos ópticos full LED con firma en píxeles segmentados y una parrilla trapezoidal que refuerza su presencia frontal. En materia de motorización, ofrece dos opciones: el motor Firefly 1.3 Turbo de 175 CV con tracción 4×2 y el Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV con tracción 4×4 y caja automática de 9 velocidades. El interior también se actualizó: panel digital de 7″, freno de mano eléctrico con Auto Hold y nuevos puertos USB adelante y atrás.

Fiat Strada

La Strada es, desde hace varios años, una de las pick-ups más vendidas del mercado argentino. Su éxito se explica en gran medida por su versatilidad: disponible en cabina simple y doble, con distintos motores y niveles de equipamiento, se adapta al trabajo diario, al uso urbano y a la aventura recreativa sin perder eficiencia ni practicidad.

Versátil por definición: la Strada se exhibió en el stand de FIAT durante todo el fin de semana.

Fue la primera pick-up pequeña en incorporar un motor turboflex asociado a una transmisión automática CVT. Desde enero de 2026, las versiones Ranch y Ultra suman el sistema Fiat Connect, una plataforma de conectividad instalada de fábrica que permite gestionar monitoreo, rastreo, seguridad y asistencia desde el celular.

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