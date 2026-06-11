Federico Sturzenegger Vs. el Servicio Meteorológico Nacional
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó este domingo un posteo en X sobre la situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo científico está en un conflicto abierto con el Gobierno tras el despido de 140 trabajadores. “Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos son dinero que pagan otras familias”, escribió. Por su parte, el sindicato respondió sosteniendo que la modernización no puede implicar pérdida de capacidades en un contexto de eventos climáticos extremos. Además, anunció un paro para este jueves 30 de abril.
LA NACION