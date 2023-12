escuchar

TrendWatching es una consultora especializada en tendencias de consumo que hace 20 años pone la lupa sobre el pulso que llega desde los consumidores del mundo. En su informe anual, Trend Check, abarca 15 industrias y advierte que no alcanza con seguir solo las tendencias en una profesión o industria, ya que lo que hoy los usuarios esperan de las marcas es transversal a todas y por eso es necesario entenderlas en conjunto y en colaboración para ofrecer soluciones intersectoriales.

Respecto de la coyuntura global, eligen la palabra policrisis para describir la complejidad en la que se dan los avances y las tendencias en esta era. El mundo cambió mucho en los últimos 15 años, cuando comenzaban a asomar las plataformas sociales que permiten pispear la ventana del mundo: dos crisis financieras globales y decenas locales, una pandemia, desastres relacionados con el clima y tensiones geopolíticas cada vez más profundas han alterado y seguirán alterando fundamentalmente el panorama.

Algunas pistas para pensar lo que viene. La personalización de las propuestas seguirá avanzando impulsada por la inteligencia artificial (IA) y también por el deseo de los consumidores de ser codiseñadores de sus elecciones, tanto en lo digital como en sus consumos físicos. Con el concepto de “diseñalo vos mismo”, avanza una personalización dirigida por el consumidor, que quiere (co)diseñar y (re)construir los productos y servicios.

Otro punto interesante surge de las tendencias en entretenimiento, en el que se busca reconstruir una lengua universal común que salte todas las grietas posibles en un mundo muy polarizado. En lugar de contribuir a la discordia, las marcas de entretenimiento recurren a medios universales de expresión como la risa, la música, los juegos y el disfrute para recordar a los consumidores su humanidad compartida. La esencia es proporcionar contenido que trascienda las polaridades, ofreciendo un refugio de conexión.

Respecto de la salud, y para aliviar la sobrecarga de los servicios de salud de los Estados y privados, avanzan los “compañeros virtuales empáticos” y con ellos los dilemas éticos que suponen su implementación. En tiempo de “policrisis”, también resurge el interés en la vida comunitaria por necesidad y elección. Se espera el crecimiento de nuevos asentamientos que buscan agrupar y eficientizar recursos, pero que esperan en esos espacios las comodidades de la vida moderna y un hogar reconfortante y verde.

La tecnología y la conectividad se asoman como protagonistas de este nuevo entramado, con bondades y riesgos. Entre los últimos, será tan profundo el avance de contenidos generados con IA, que veremos una catarata de desinformación y data errónea, por lo que ejercer una “curaduría real” que llegue de la mano de especialistas será un diferencial. En TrendWatching.com se pueden profundizar en las 15 tendencias y tomar ventaja para zambullirnos en el mundo que viene.

Sonido recomendado para leer esta columna: Whatever gets you thru de night, John Lennon

Temas Comunidad de Negocios