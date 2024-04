“No le cierran los números”: Carrió pidió que “el campo reaccione” contra el Gobierno de Milei

Escuchar

La referente de la Coalición Cívica-ARI (CC- ARI), Elisa Carrió, pidió “al campo que reaccione” contra el Gobierno de Javier Milei, porque la realidad es que al sector agropecuario, según dijo, no le cierran los números: ni a los pequeños ni medianos productores, ni a los contratistas ni a los ingenieros agrónomos. Así lo manifestó anoche en el programa Comunidad de Negocios por LN+, conducido por José Del Rio.

“Al campo no le cierran los números, sumando a los insumos, porque además vienen de mucha deuda por la sequía, a los contratistas tampoco no le cierran. Al campo no le está cerrando. Yo no sé, pero les digo al campo, reaccionen chicos, porque yo los quiero mucho”, enfatizó.

“A los pequeños y medianos productores los números no les cierran. Ahora, el que produce, yo tengo un amigo íntimo, miembro de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que tiene 40.000 hectáreas, no tiene problema y la produce, pero los pequeños no. Además, hay mucha gente de 200 o 300 hectáreas que alquila. Al contratista, al ingeniero agrónomo, no le da, al que está mucho más capacitado, al que trabaja con inteligencia artificial (IA) no le dan los números, no le dan los números”, agregó.

Carrió dijo: "¿A título de qué van a pagar retenciones si tienen el Impuesto País?¿Por qué?"

Durante la entrevista, Carrió dijo: “Ahora ¿a título de qué van a pagar retenciones si tienen el Impuesto PAIS? ¿Por qué? Yo había tenido una propuesta que les decía que, si no se pueden bajar retenciones, vamos a asegurarnos que las bajamos en cinco años. Pero yo les voy a dar a cambio, bonos en dólares por las retenciones para que ustedes pueden armar un mercado de capitales, con eso pagar insumos, con eso puedo hacer industria alimenticia y no me dieron bolilla”.

“¿Sabés por qué? Porque los del campo decían que Milei les iba a bajar retenciones. Miren señores, no le [al Gobierno]cierra los números fiscales. No va a bajar retenciones y no pueden liberar el cepo porque el impuesto PAIS es el mayor flujo de ingreso que tiene la Nación junto con las retenciones. Esto cierra la economía”, añadió.

En este escenario, remarcó que el año que viene “va a haber quebranto en Ganancias”. “¿De qué vamos a vivir? No le cierran los números fiscales el año que viene, con reducción del IVA. Este es el problema que tiene Luis Caputo [ministro de Economía] y que tiene el presidente. Ahora, lograr la baja de inflación con depresión, lo dijo Carlos Rodríguez [economista] que es un fundamentalista del CEMA, estoy hablando de la escuela más liberal más ortodoxa. Yo vengo a defender a las clases medias que somos las que sostenemos a las clases más pobres”, subrayó.

Luego aseguró que sus diputados de la Coalición Cívica abandonarán el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto: “Con todo el respeto que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque para mantener autonomía. Todo esto que se va a votar mañana [por hoy] va por el aniquilamiento de la clase media. Esto va a sostener la pobreza, la indigencia y los sectores medios productivos. Yo no voy a traiccionar al campo y la clase media, yo no voy a votar contra los pobres”.