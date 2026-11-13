Por qué el nuevo Jeep Avenger se destaca dentro de su segmento

El nuevo Jeep Avenger llega a la Argentina con una propuesta que combina diseño urbano, tecnología híbrida, seguridad y capacidades para salir a la aventura. Desarrollado por Stellantis y fabricado en Brasil, es el primer modelo híbrido de Jeep que se comercializa en el país y busca ampliar la presencia de la marca con un SUV pensado tanto para los recorridos cotidianos como para los recorridos off road.

La apuesta consiste en mantener el ADN aventurero de Jeep, pero adaptarlo a las necesidades de una nueva generación de conductores. Para eso, combina una mecánica híbrida ligera, un completo paquete de asistencias a la conducción, conectividad con inteligencia artificial y soluciones de confort y practicidad que buscan diferenciarlo dentro de un segmento cada vez más competitivo.

Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina, explicó todos los detalles de este nuevo lanzamiento

Una mecánica híbrida que prioriza la eficiencia

Uno de los principales diferenciales del Avenger está bajo el capó. Todas las versiones incorporan un sistema híbrido ligero MHEV de 12 voltios, asociado al reconocido motor turbo T200 y a una transmisión automática CVT de siete velocidades.

Esta tecnología combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje que asiste su funcionamiento para reducir el consumo de combustible y las emisiones sin sacrificar el rendimiento. El motor eléctrico multifuncional aporta fuerza mecánica para mejorar la eficiencia y genera energía para alimentar el sistema eléctrico convencional del vehículo.

El modelo cuenta con el reconocido motor turbo T200

Sus capacidades fuera del asfalto se apoyan en un ángulo de ataque de hasta 22°, un ángulo ventral de 21° y uno de salida de hasta 33,9°. A esto se suma una altura libre al suelo de hasta 221 milímetros, que permite afrontar distintos obstáculos con mayor margen. El control de descenso en pendiente aporta seguridad adicional en las bajadas.

Entre las nuevas características exteriores se incluyen llantas de aleación de 16, 17 y 18 pulgadas, así como nuevos detalles con un perfil estilizado similar al del Jeep Willys.

Se incluyen llantas de aleación de 16, 17 y 18 pulgadas en las distintas versiones

Conectividad e inteligencia artificial a bordo

La tecnología es otro de los ejes de la propuesta. El nuevo Avenger incorpora servicios conectados y un asistente de voz con inteligencia artificial de ChatGPT, pensado para ofrecer interacciones más naturales y facilitar distintas tareas durante los viajes.

La tecnología en su interior es uno de los ejes centrales de la propuesta

El sistema puede interactuar con funciones del vehículo, como la navegación, el aire acondicionado y el equipo multimedia. También responde consultas sobre temas cotidianos y noticias de actualidad, sugiere puntos de interés cercanos y brinda información sobre ubicaciones o el clima. El objetivo es ofrecer una experiencia más intuitiva y práctica, sin comprometer la atención al volante.

Todas las versiones cuentan, además, con un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10 pulgadas y resolución HD de 1980 × 720. Su interfaz configurable, similar a la de un teléfono inteligente, integra los controles del aire acondicionado y permite acceder a Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

El interior combina un diseño con detalles funcionales

El habitáculo combina diseño, materiales y soluciones de almacenamiento. La consola central y los paneles de las puertas utilizan superficies suaves al tacto, mientras que la tapicería y las telas de primera calidad buscan reforzar la percepción de calidad. Los asientos incorporan el logotipo de Jeep en todas las versiones.

La iluminación ambiental permite elegir entre ocho colores para personalizar el interior según las preferencias de cada conductor. En la versión Limited, el equipamiento suma un techo solar eléctrico, otro de los elementos que la marca destaca dentro de su categoría.

El baúl ofrece hasta 364 litros de capacidad, con una abertura trasera de un metro de ancho y un umbral de 730 milímetros de altura para facilitar el acceso. A su vez, los compartimentos interiores ofrecen una capacidad total de hasta 28 litros.

Seguridad y modos de conducción

El nuevo Avenger incorpora seis airbags de serie y un paquete ADAS de nivel 2, que reúne tecnologías diseñadas para asistir al conductor y anticiparse a determinadas situaciones de riesgo.

El nuevo Avenger incorpora seis airbags de serie y otras prestaciones de seguridad

Uno de sus elementos destacados es el sistema de iluminación Matrix LED Vision, que incorpora tecnología de dirección adaptativa (ADB). Este recurso ajusta automáticamente el haz de luz en tiempo real para mantener una buena iluminación del camino sin encandilar a otros conductores. El sistema Jeep Performance LED adapta la iluminación al tráfico, las curvas y las condiciones de la calzada, con el objetivo de mejorar la visibilidad y el confort, especialmente durante la noche.

Entre las asistencias a la conducción se encuentra el frenado automático de emergencia (AEB), que monitorea el tráfico, emite alertas visuales y sonoras ante un posible riesgo de colisión y aplica los frenos cuando resulta necesario. En la versión Altitude funciona mediante cámaras, mientras que en las versiones Longitude y Limited suma un radar.

Avenger está disponible en tres versiones: Altitude, Longitude y Limited

A estas tecnologías se suma una cámara frontal adicional que permite generar una visión de 360°. El sistema reconstruye digitalmente una vista cenital del vehículo y su entorno, que se muestra en la pantalla táctil. Esta función facilita las maniobras de estacionamiento y ayuda a evitar pequeños daños.

El espíritu aventurero de Jeep también se expresa en los distintos modos de conducción. El modo Normal ofrece una aceleración suave y reactiva para el uso diario. Sport prioriza una respuesta inmediata del acelerador y una conducción más dinámica. All Terrain, en cambio, utiliza una calibración más firme del control de tracción, optimizada para situaciones que requieren mayor potencia y presentan poca adherencia.

Avenger cuenta con tres modos de conducción: Normal, Sport y All Terrain

La esencia Jeep, adaptada a una nueva generación

El Avenger busca ser una puerta de entrada al universo Jeep para quienes priorizan la tecnología, el confort y la practicidad, pero no quieren renunciar a la aventura.

“Con el Avenger, nos permitimos alejarnos un poco de lo racional, porque es la emoción lo que conecta a la gente con una marca como Jeep. Este auto tiene un valor emocional, de estatus y pertenencia, pero también ofrece un valor racional innegable: practicidad, modernidad y tecnología de vanguardia. Es la traducción perfecta de la esencia Jeep para una nueva era: un auténtico Jeep, moderno, conectado y accesible, que atraerá a mucha gente a nuestra comunidad por primera vez”, afirmó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina.

Avenger es un SUV compacto, moderno, conectado y accesible

Con su motorización híbrida ligera, las asistencias avanzadas, la conectividad con inteligencia artificial y sus capacidades fuera del asfalto, el nuevo Avenger propone un equilibrio entre las exigencias de la vida urbana y el espíritu aventurero de la marca. Su diferencial está en reunir esos atributos en un SUV que busca ser práctico para todos los días y estar preparado para cuando el camino invite a ir un poco más allá.

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