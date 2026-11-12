Sufrió bullying, cayó en las drogas y vivió en un colectivo abandonado: la historia del joven que emocionó al Papa

Un día, mientras caminaba por las calles de Moreno, Cristian Schinca vio pasar a su mamá junto a su hermanita. Tenía 20 años, hacía meses que dormía en un colectivo abandonado del barrio, consumía cocaína y casi no tenía contacto con su familia.

Lo que pasó en ese momento fue uno de los golpes más dolorosos de su vida: su mamá intentó evitar que la niña lo viera. “Para mí, mi hermanita es mi todo. Eso fue un puñal en el pecho”, recuerda Cristian.

Había perdido su trabajo, estaba en situación de calle y pasaba noches enteras consumiendo drogas. Pero aquella escena lo sacudió. “El amor de mi hermana fue el clic”, dice.

Hoy, a los 25 años, lleva casi dos años sin consumir y acompaña a otros jóvenes que pasan por situaciones parecidas a las que vivió él. Esta semana, su historia llegó hasta el Papa: fue uno de los jóvenes que el martes por la noche compartió su testimonio durante la vigilia frente al Monumento a los Españoles y emocionó particularmente a León XIV.

En diálogo con LA NACION, Cristian cuenta que, al terminar el encuentro, el pontífice le dijo unas palabras que todavía lo emocionan: “Un gran testimonio, no bajes los brazos”. Se ríe al recordarlo y dice que esa frase podría convertirse en su próximo tatuaje.

Pero detrás de ese encuentro hay una historia marcada por pérdidas familiares, años de bullying escolar, consumo de drogas y varias recaídas. También por un grupo de personas que nunca dejó de esperarlo, incluso cuando él mismo había perdido la confianza en su recuperación: los acompañantes del Hogar de Cristo de Moreno Sur.

Cristian Schinca tiene 25 años y lleva casi dos años sin consumir drogas; encontró su gran apoyo en el Hogar de Cristo Moreno Sur; durante su recuperación encontró en la oración un espacio para hablar de lo que le pasa y encontrar tranquilidad. Fotos: Pilar Camacho

“Me había construido un personaje”

Cristian creció en el barrio La Perlita, en Moreno. Su mamá limpiaba casas y su papá era colectivero de la línea 350. Cuando tenía casi 8 años, sus padres se separaron después de la muerte de uno de sus hermanitos, de apenas un año. Desde entonces, quedó al cuidado de sus abuelos.

Su abuela también limpiaba casas y su abuelo era taxista. Entre todos hacían un gran esfuerzo para pagarle un colegio privado. Pero en las aulas, Cristian empezó a sentirse cada vez más solo.

“Lo que más me marcó fueron las épocas de sentirme excluido del colegio y de mis compañeros. Me juzgaban por cómo era, por mi ropa, porque no tenía las mejores zapatillas. Y siempre fui gordito. Se reían de mí, no me sentía parte del grupo ”, cuenta.

El bullying comenzó en la primaria y siguió durante la secundaria. Cristian nunca habló con ningún adulto de la escuela de lo que le pasaba. Tampoco con su familia. “Me había vuelto muy retraído, tímido, cerrado en mí mismo. No encontraba confianza en alguien para decirle: ‘Estoy pasando por esto’. Me había construido un personaje y me hacía el superado, como que nada me hacía daño, cuando por dentro no era así”.

“Nunca me voy a olvidar el abrazo que me dieron cuando llegué al hogar”, asegura Cristian. Foto: Pilar Camacho

A los 12 o 13 años empezó a tomar alcohol con sus compañeros. Buscaba llamar la atención y, sobre todo, sentirse incluido. “Era el típico que quería hacerse ver, quería dar la nota. El personaje que construía era el pibe que se llevaba el mundo por delante”, se describe.

Empezó a pasar más tiempo en el barrio con personas mayores que conocía a través del fútbol. A los 15 años probó cocaína por primera vez. “Fue un punto que cambió mi vida, porque no la dejé más hasta los 20 años, cuando conocí el Hogar de Cristo”, cuenta.

Durante mucho tiempo logró ocultar su consumo. Incluso terminó la secundaria. Esta semana, después de escucharlo hablar frente al Papa, una de sus antiguas profesoras le escribió y le dijo que nunca se había dado cuenta de lo que estaba viviendo.

En su casa, en cambio, su abuelo sospechaba. “Le decía a mi abuela: ‘No es normal que venga a las seis de la mañana, no es normal cómo está’. Pero con él el diálogo era pelea. No teníamos una buena relación”.

“A mí me querían matar”

A los 17 años Cristian empezó a trabajar haciendo tareas de carga y descarga de camiones. Pero el consumo le hacía cada vez más difícil sostener los trabajos. A los 19 años se quedó sin empleo. También empezó a tener problemas con personas a las que les debía plata.

“Había pedido prestado para consumir. Estuve metido con gente pesada. Me querían matar. Más de una vez fueron a la casa de mi abuela y la tirotearon” , relata.

Finalmente decidió irse a la calle y terminó durmiendo en un colectivo abandonado del barrio. Vivió allí casi cinco meses. Fue durante ese tiempo cuando vio a su mamá intentando que su hermanita no lo reconociera. Poco después regresó a la casa de su abuela y le dijo que quería internarse.

“Mi abuela me hizo pasar. Me bañé, porque estaba sucio y barbudo. Me afeité. Comí, porque hacía mucho que no comía, solo consumía” , recuerda.

Al día siguiente ingresó al Hogar de Cristo Moreno Sur. Llegó con un bolso casi vacío: adentro tenía un bóxer, un short y una musculosa. Eran todas sus pertenencias.

Lo recibieron con algo que todavía lo emociona: un aplauso. “Imaginate venir de la calle y que un grupo de casi 40 personas te reciba aplaudiéndote, con un abrazo, diciéndote ‘hermano’, como si te conocieran de toda la vida” , dice.

Recuerda especialmente a Emanuel, Sebastián y Javier, sus primeros acompañantes: “Fueron los primeros que me escucharon”.

En el hogar, los jóvenes comparten la vida cotidiana mientras avanzan en sus procesos de recuperación; la panadería es uno de los talleres de oficios; también cuentan con emprendimientos textiles y una radio comunitaria. Fotos: Pilar Camacho

“Hay una silla que te está esperando”

Cristian empezó el tratamiento, pero cuando pasó a la segunda etapa decidió irse. Una semana después había vuelto a consumir. Pidió regresar y comenzó de nuevo.

Esta vez estuvo casi un año y medio sin consumir. Pero volvió a irse del hogar y tuvo otra recaída, que duró varios meses. “Me costó mucho volver a levantar la mano. Por el orgullo de pasar de que dijeran ‘Cristian está re bien’ a ‘Cristian volvió a recaer’”, explica.

Sus compañeros y acompañantes seguían escribiéndole. Hasta que una noche lo llamaron dos jóvenes con los que había compartido el tratamiento. Le dijeron: “Hay una silla que te está esperando”. “Esa noche me largué a llorar”, recuerda.

Volvió al hogar, retomó el tratamiento y hoy lleva casi dos años sin consumir. Al principio, su proyecto era aprender el oficio de panadero y trabajar en la panificadora del hogar. Pero un día Andrés, uno de sus referentes, le propuso convertirse en acompañante de otros jóvenes.

Cristian primero se negó. Hasta que empezó a pensar que quizás podía ayudar a otros con todo lo que había aprendido de su propia experiencia.

El año pasado comenzó a colaborar en el hogar como “acompañante par”: hoy escucha y ayuda a jóvenes que están pasando por lo mismo que él vivió. “Es enseñar lo que a mí me enseñaron. Contarles las cosas que hice mal, las que me llevaron a recaer, porque en ese momento yo no lo veía” , explica.

Durante la vigilia del martes, al despedirse, el Papa le dijo: “No bajes los brazos”; la frase le quedó grabada y Cristian está pensando en tatuársela. Fotos: Pilar Camacho

“Abrazarlos antes, estar”

El Hogar de Cristo Moreno Sur forma parte de la Familia Grande del Hogar de Cristo, una federación vinculada con la Iglesia Católica y Cáritas que cuenta con más de 350 hogares convivenciales y centros barriales en todo el país.

En Moreno Sur funcionan siete espacios convivenciales y tres centros barriales. Cinco de los primeros son para varones y dos para mujeres y diversidades, junto con sus hijos menores de tres años.

Loreana Scorticati, trabajadora social y coordinadora general del hogar, explica que no se trata solamente de acompañar a personas con problemas de consumo: “Tenemos una mirada integral”. Trabajan para que puedan recuperar sus vínculos familiares, terminar la escuela, resolver problemas judiciales y aprender un oficio. Cuentan con emprendimientos como una panificadora, un taller textil y una radio comunitaria.

También tienen una murga, donde Cristian es uno de los profesores, y un club parroquial que trabaja con chicos y chicas del barrio. “Hay muchos niños que sufrieron violencias, que no tienen un plato de comida en su casa, cuyos padres están en consumo. Trabajar de manera preventiva para poder llegar antes es clave. Abrazarlos antes, estar, ser figuras de cuidado, adultos referentes que puedan mirarlos, cuidarlos y protegerlos”, explica Loreana.

En los hogares trabajan psicólogas, trabajadoras sociales y acompañantes pares como Cristian, que conocen de cerca el camino que están haciendo los jóvenes a los que ayudan.

“No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi futuro”

La noche en que habló frente al Papa, Cristian estaba muy nervioso. Antes de subir al escenario, León XIV se acercó a saludarlo. Fue el primero de los jóvenes a quien le dio la mano. “Dije: ‘Ay, Dios, ¿dónde estoy?’. Se me llenaron los ojos de lágrimas de felicidad”.

Mientras caminaba detrás del pontífice hacia el escenario, se le cruzaron por la cabeza muchos recuerdos. Frente a él había miles de personas.

“Al principio me temblaba el micrófono, pero cuando arranqué pude conectarme con mi historia. Sentía que estaba representando al pibe o la piba que está sufriendo adicciones y no encuentra la salida, y a muchos que quedaron en el camino” , recuerda.

Entre el público estaban su abuela, su mamá y Renata, su hermanita de 11 años. La misma niña que cinco años atrás lo había llevado a tomar la decisión de pedir ayuda.

Cuando terminó de hablar, las abrazó.

Hoy Cristian recuperó el vínculo con sus padres y con el resto de su familia. Está en pareja, sueña con formar su propia familia y el año que viene espera comenzar una nueva etapa fuera del hogar, aunque quiere seguir acompañando a otros jóvenes.

Recuperar la confianza de sus seres queridos fue una de las cosas que más le costaron. “Siempre les mentí; siempre que me dieron confianza la rompí. Tuve que dejar de hablar y empezar a demostrar con hechos que iba a hacer lo que me proponía”, dice.

En su discurso frente al Papa lo resumió con una frase: “No puedo cambiar ya mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro”.

Y cuando León XIV se despidió de él con aquellas palabras (“No bajes los brazos”), Cristian se quedó con una frase para transmitirle a muchos de los jóvenes que hoy acompaña.

Cómo colaborar

Las personas que quieran apoyar el trabajo de Hogar de Cristo Moreno Sur lo pueden hacer a través de un apoyo económico: