Así anda el BMW M5, uno de los sedanes deportivos más picantes del mercado argentino

Pocas siglas pesan tanto en el mundo del automóvil como la del M5. El primero se construyó a mano a fines de 1984 sobre la base del Serie 5 de entonces y se mostró en el Salón de Ámsterdam: un sedán de aspecto sobrio, con un seis cilindros en línea, que en su momento fue el coche de producción más veloz del planeta. Desde entonces se sucedieron siete generaciones que dejaron hitos como el V8 atmosférico de 400 CV, el V10 de espíritu Fórmula 1 (507 CV) y el salto al turbo y a la tracción integral con el F10 y el F90.

La actual generación, presentada en 2024, da el paso más profundo de toda la historia: es el primer M5 híbrido enchufable, con un V8 biturbo de 4.4 L y un motor eléctrico que, combinados, desarrollan brutales 727 CV y 1000 Nm. A cambio, el peso se disparó: supera las 2,4 toneladas, unos 500 kg más que el que reemplaza.

BMW M5

Su llegada a la Argentina, a mediados de 2025 y a pocas semanas del M2, tuvo un doble significado. Por un lado, fue el primer BMW M PHEV en comercializarse en el país; por el otro, se suma como uno de los modelos más innovadores de la gama local, importado desde la planta de Dingolfing, en Alemania. La expectativa pasa por comprobar si la electrificación y los kilos extra diluyen el carácter que hizo famoso al M5, o si lo potencian. Se ofrece en una única versión, que fue la que manejamos y nos dejó estas impresiones.

Lo primero que hay que mencionar es que se trata de un sedán grande, del segmento E, y que se estiró un poco comparado con el anterior: ahora tiene 5,096 m de largo, 1,97 m de ancho, 1,51 m de alto y una distancia entre ejes de 3,006 m; el baúl tiene generosos 466 L.

Estéticamente se aleja un poco de la sobriedad del Serie 5 para mostrarse más agresivo, musculoso y atlético. Adelante se destacan los riñones con contorno luminoso (el llamado paquete Iconic Glow) y los faros LED adaptativos con detalles en azul, mientras que los acabados Shadow Line brillantes (en riñones, intermitentes, tapas de espejos y salidas de escape) le dan un aire oscuro y elegante. El paquete exterior de carbono M (viene de serie), suma techo, tapas de espejos y alerón trasero en fibra. Las llantas son de 20” adelante y 21” atrás y esconden frenos carbo-cerámicos con pinzas doradas, de 6 pistones adelante y uno atrás.

Futurista. Es el interior del BMW M5

Puertas adentro combina lujo y deportividad: butacas multifunción M tapizadas en cuero Merino (de regulación eléctrica, con ventilación y calefacción), cinturones con las franjas M, volante de fondo plano y detalles en fibra de carbono. La parte tecnológica está a cargo del BMW Curved Display, que integra un tablero digital de 12,3” y una pantalla de 14,9” con el sistema operativo BMW OS 8.5, además del Head-Up Display, barra Interaction Bar retroiluminada y cámaras hacia el interior del vehículo, entre otros.

Está claro que por tratarse de un segmento Premium, el interior muestra una calidad de terminaciones y materiales excelente. La posición de manejo, por otra parte, es bien baja, y el espacio interior es muy adecuado para cuatro adultos.

En cuanto al equipamiento, la dotación es, como cabe esperar, muy completa: sonido Bowers & Wilkins con 18 altavoces y 655 W, climatizador de cuatro zonas, acceso confort con BMW Digital Key (permite usar el celular o un reloj inteligente como llave), cargador inalámbrico, cámara interior, Parking Assistant Professional con estacionamiento remoto desde el celular, techo panorámico eléctrico, climatizador multizona, etcétera.

En seguridad también es súper completo: 9 airbags, frenos a discos carbocerámicos con ABS y EBD, controles dinámicos de estabilidad y tracción, indicador de pinchazos y un sensor de impacto que enciende las balizas y abre las puertas en caso de accidente. Y, además, incluye el paquete Driving Assistant Professional, con asistente de dirección y control de carril, parada de emergencia, límite de velocidad automático, ayuda para esquivar obstáculos y aviso de circulación en sentido contrario, entre otros elementos.

Una verdadera bomba

El sistema M Hybrid combina un V8 de 4.4 L TwinPower Turbo, que desarrolla 585 CV de 5600 a 6500 rpm y 76,5 kgm (750 Nm) de par entre 1800 y 5400 rpm, con un motor eléctrico de 197 CV y 28,6 kgm (280 Nm). Juntos entregan brutales 727 CV y 102 kgm (1000 Nm). La caja es la rapidísima y precisa M Steptronic de 8 velocidades, y la tracción es la integral xDrive con configuración M, cuyo reparto favorece al eje trasero y que permite pasar a 2WD (solo tracción trasera y con el control de estabilidad desactivado) para una experiencia más purista.

No es exagerar decir que, sencillamente, es uno de los mejores autos que hemos manejado. Este M5 es realmente una bomba: es impresionante lo que empuja y lo bien que responde la mecánica no importa si se esté en medio del tránsito, en una ruta lejana o divirtiéndose en una pista. Es en esta última situación que la mecánica da la sensación de estar pidiendo que se lo acelere y exija un poco más. Y tampoco es exagerado decir que la capacidad de respuesta es instantánea… como si fuera un auto puramente eléctrico. Una verdadera maravilla.

Y esto queda demostrado en los números: acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, el reprise de 80 a 120 km/h lo realiza en 2,7 segundos y alcanza una velocidad máxima (limitada de fábrica) de 305 km/h.

En el tren rodante suma suspensión M adaptativa con amortiguadores de control electrónico y dirección activa integral, que gira también las ruedas traseras; el M Drive Professional agrega modo pista, cronómetro de vueltas, modos Dynamic y Dynamik Plus y Boost Control. Por eso es que lo mejor de este M5 no es que solo es rápido: anda increíble y puede comportarse tanto como un auto de carrera o como un sedán de lujo para el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un apoyo sorprendente tanto en curvas como en rectas. Maravilloso.

El BMW M5 es uno de los sedanes más destacados del segmento premium en la Argentina Fabian Kirchbauer

Quizás tenga un andar algo duro producto del reglaje de unas suspensiones netamente deportivas, pero no lo suficiente como para castigar el cuerpo cuando se están muchas horas a bordo, que se lo siente bastante cómodo.

La batería tiene 18,6 kWh netos y, según la marca, permite recorrer entre 67 y 69 km en modo eléctrico (WLTP), con una velocidad de hasta 140 km/h. Se recarga en corriente alterna a hasta 7,4 kW (unas 3h15 min de 0 a 100%) y el precio incluye un wallbox de esa potencia. Además, es posible regular la intensidad de la recuperación de energía, la dirección, el DSC, el Launch Control y el funcionamiento del sistema híbrido.

Los consumos de combustible promedio nos dieron unos 10,5 L/100 km en uso mixto y a velocidades lógicas. El precio sugerido es de US$199.900.