Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa

Un grupo reducido de empresarios que aportaron fondos para la visita del Papa será recibido por León XIV el lunes próximo, no bien termine la misa en el Monumento a los Españoles, informaron a LA NACION fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro, para el que todavía falta ajustar detalles, no se hará en la Nunciatura, como se había previsto inicialmente, sino en una carpa VIP instalada cerca del altar en que Robert Prevost celebrará la primera misa de su viaje al país.

“La idea es que el Papa pueda descansar en la Nunciatura”, dijeron en el Episcopado, organizador de esta reunión que, agregaron, será breve porque la mayor parte de los hombres de negocios debe llegar a otro encuentro con el Sumo Pontífice horas después en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Según números preliminares, la visita de León XIV a la Argentina tendrá un costo estimado de unos 30 millones de dólares, algo bastante similar a lo que insumió la reciente visita pontificia a España, pero por una estada que esta vez tendrá la mitad de la extensión de aquélla, de seis días.

Marcos y Alejandro Bulgheroni PAE

Los nombres de los empresarios se mantienen por ahora en reserva. Sin embargo, fuentes empresariales y eclesiásticas informaron a este diario que en el elenco estarían José Luis Manzano, el que más recursos desembolsó hasta el momento; Daniel Vila, su socio en empresas como Edenor o Edemsa; Eduardo Eurnekian, de Corporación América, y los petroleros Marcos y Alejandro Bulgheroni.

Después de ese contacto, al que cada uno podrá asistir con un acompañante y que, a diferencia de lo que pasó en España con los patrocinantes, no se hará formalmente en la Nunciatura, varios de ellos se trasladarán a la UCA, donde el Papa tendrá el encuentro más político del viaje, junto con referentes del sindicalismo, empresas, cooperativas y movimientos sociales y para el que se espera la presencia de unos 1100 dirigentes.

Eduardo Eurnekian Captura

Es probable que ahí se haga referencia explícita al caso de Enrique Shaw, ejecutivo y accionista de Cristalerías Rigolleau que podría convertirse en el primer santo empresario argentino. Shaw es hace tiempo siervo de Dios, pero su beatificación fue aprobada el 18 de diciembre de 2025, después de recibir el impulso del papa Francisco, y queda pendiente la fecha de la celebración, que sería en la Argentina el año próximo. Aunque hasta ahora no se informó nada al respecto, quienes impulsan la causa de canonización del empresario tienen todavía la esperanza de que sea León XIV quien anuncie la fecha durante este viaje.

Los empresarios que han decidido hacer aportes para la visita pastoral han preferido hacerlo en silencio, pero la mayor parte de ellos aparece consignado en la página oficial de la gira, https://www.elpapaenargentina.com.ar/. Ahí figuran hasta ahora el banco Santander, las distribuidoras Edenor (Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filberti) y Edemsa (Vila y Manzano), la siderúrgica Techint (familia Rocca), la petrolera Vista (Miguel Galuccio), Mercedes Benz, Establecimiento Metalúrgico GCD (Fabiola y Jorge García), el grupo turístico y constructor Dolmen Buenos Aires Hotel (familia Cachero), las agencias publicitarias Hoopla y Mercado McCann, Accenture, Dokita, OSDE, Bodegas Caro (familias Catena y Rothschild), la fabricante de artículos religiosos Pablo H. De Petris SA, el complejo hotelero Marriot Buenos Aires, la multinacional de auditorías PWC, la alimenticia Quento Snacks (Fernando Vidal y Gustavo Márquez), Movistar y la empresa de logística Andreani (familia Andreani).

Estos nombres formarán parte de un libro que se editará como recuerdo de la visita del Papa no bien el Santo Padre emprenda el regreso.