Desde que se lanzó en nuestro país a finales de 2016, el Citroën C4 Cactus tuvo una muy buena aceptación del público. En parte por su diseño tan particular como atrevido y en parte por una gama bien diversificada que se adapta a las distintas necesidades de los usuarios, las ventas siempre fueron en alza hasta alcanzar el año último su pico y ubicarse entre los SUV del segmento B más despachado del año (en este 2023 las mayores trabas a las importaciones le jugaron en contra, como a tantos otros modelos que llegan importados de Brasil).

Hace pocas semanas la marca francesa realizó una actualización de su modelo, denominada Model Year 2023, que puso el foco en algunas cuestiones estéticas y en dotarlo de más equipamiento de confort y seguridad. La cartera está compuesta por cinco variantes de equipamiento, VTi MT Feel, VTi AT Feel, VTi AT Feel+, THP AT Shine y THP AT Shine Bitono, y dos tipos de mecánica. La que probamos fue la tope de gama THP AT Shine Bitono.

Largo: 4,17 m

Ancho: 1,997 m

Alto: 1,563 m

Distancia entre ejes: 2,6 m

Capacidad del tanque: 55 L

Capacidad del baúl: 320/1170 L

Neumáticos: 205/55 R17″

Empezando por el exterior, notamos la aparición de embellecedores color naranja alrededor de las luces antiniebla y los llamados Airbumps laterales, que se complementan con nuevas gráficas en la tapa del baúl y en la columna C. Otros detalles estéticos que aparecen son las manijas, espejos laterales y barras de techo en negro brillante, las llantas de aleación de 17″ con neumáticos 205/55 y la carrocería bitono (techo también en negro) que le queda muy bien. Por lo demás, sigue con la misma silueta robusta pero a la vez estilizada tan característica del modelo y que lo hacen resaltar entre sus rivales.

Continuando por el interior –de buen espacio adelante y el justo atrás para que dos adultos viajen con comodidad– la posición de manejo sigue siendo de las mejores gracias a que se pueden regular tanto en altura como en profundidad la butaca del conductor como la columna de dirección. Además, encontramos la buena calidad de materiales y terminaciones habituales pero sobresalen los agregados de confort: un nuevo compartimiento portaobjetos entre los asientos delanteros que aloja el apoyabrazos ajustable; tres nuevos puertos USB (uno para las plazas traseras que cuenta con un organizador de cables); el cargador de celular inalámbrico frente a la selectora de la caja , y la pantalla táctil de 10″ desde la cual se comanda todo el sistema multimedia Citroën Connect, que reúne las principales funciones de confort, entretenimiento y seguridad y que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante Bluetooth. Estos se suman a los ya conocidos cámara de retroceso, climatizador automático digital, limitador y regulador de velocidad, volante multifunción y encendido automático de luces, entre otros.

El interior del Citroën C4 Cactus MY23 estrena una nueva central multimedia

En lo que hace a seguridad, tiene una dotación que si bien es completa, tampoco descuella (tratándose de un vehículo de corte netamente familiar, el agregado de algunas otras ADAS le vendrían muy bien): 6 airbags, frenos con ABS y EBD, ayuda al frenado de urgencia, controles de estabilidad y tracción, detector de subinflado de neumáticos, ayuda al arranque en pendiente y anclajes Isofix y Top Tether en plazas traseras laterales, a lo que añade el Pack Drive Assist compuesto por frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, señal de cambio de carril involuntario e indicador de descanso recomendado.

Un clásico

En esta versión, la mecánica es una vieja conocida de la automotriz: cuenta con el motor naftero con turbo THP de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera de 165 CV a 6000 rpm y 24,5 kgm de torque desde 1400 rpm (en las otras versiones ofrece el impulsor naftero VTi de 115 CV a 6000 rpm y 15,5 kgm de par a 4250 rpm). La transmisión es automática de 6 marchas y la tracción es delantera. En este aspecto, estrena el Grip Control, que mediante un comando giratorio permite seleccionar programas especiales para diferentes tipos de calzada (suelo resbaladizo, caminos embarrados o de ripio).

Motor: turbo naftero

Cilindrada: 1598 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 165 CV a 6000 rpm

Par motor: 24,5 kgm a 1400 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

El conjunto es un clásico de varias marcas del Grupo Stellantis y lo hemos visto en modelos tanto de Citroën como de Peugeot o DS. Y esa insistencia en el uso no es caprichosa, sino que tiene que ver con que la unión propulsor-caja está por demás probada: destaca no solo por su versatilidad y prestaciones sino también por su eficiencia, con una entrega de potencia pareja, un torque que aparece cuando se lo necesita y los pases de marcha precisos y rápidos. O sea, es excelente.

Tiene muy buenos registros para un SUV de estas características: acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 5,9 s y alcanza una velocidad máxima declarada por el fabricante de 212 km/h. En cuanto a los consumos, demanda unos 7,2 L/100 km en uso mixto.

Poco hay que decir del confort de marcha (es excelente, una característica histórica de Citroën) y del comportamiento dinámico (ágil y dócil en ciudad y firme y aplomado en ruta) que ya no se haya dicho y que por eso lo convirtieron en uno de los sport utility más buscados del país.

Al cierre de este edición aún no estaban publicados los precios correspondientes a este mes, pero en agosto los valores sugeridos al público de la gama iban de $8.101.000 a $12.576.400.