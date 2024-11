Cómo anda y qué ofrece el nuevo Peugeot 2008

El del Peugeot 2008 es sin duda uno de los lanzamientos más importantes de la industria nacional de este año. Esto, por varias razones: en primer término, porque se trata de la segunda generación de este SUV para el segmento B (chico); también, porque ahora se produce en la planta de El Palomar (antes se fabricaba en Brasil); y, finalmente, porque para concretarlo, la marca debió realizar una inversión de US$270 millones en sus líneas de montaje.

Plantado sobre la plataforma multienergética y modular CMP, el 2008 supo ser uno de los sport utility más vendido del segmento, pero las trabas a las importaciones que rigieron hasta el año último lo fueron relegando de ese lugar. Ahora made in Argentina, busca recuperar terreno con una propuesta en tres versiones, Active, Allure, y GT, que fue la que evaluamos.

Veamos en qué cambió. Para comenzar, adelante encontramos la nueva firma luminosa con las tres garras verticales en LED con tres módulos ópticos, que se integran en las inserciones del paragolpes; la parrilla tiene un diseño tridimensional tipo panal de abeja en color carrocería, y abajo aparecen dos grandes tomas de aire, además de estrenar el nuevo emblema.

Largo: 4,308 m

Ancho sin y con espejos: 1,776 y 1,992 m

Alto: 1,543 m

Distancia entre ejes: 2,612 m

Capacidad del tanque: 47 L

Capacidad del baúl: 419 L

Neumáticos: 215/60 R17″

Peso: 1263kg

Visto de costado llama la atención el diseño de las llantas de 17″, el planteamiento del pilar C en negro piano, la pintura bitono y la elevación de la línea de las ventanillas a medida que avanza hacia atrás.

En la parte trasera fueron reformulados los faros, que están compuestas por tres láminas delgadas horizontales superpuestas y se lo nota un poco más despojado que su antecesor.

Hace tiempo que el león decidió por dotar a sus modelos del llamado i-Cockpit (volante pequeño y de ubicación baja) que goza de tantos defensores como detractores. Particularmente, me gusta y me deja no solo encontrar la posición de manejo fácilmente sino contar con todos los comandos a mano (otro ítem a destacar: la mayor parte de los controles son con teclas físicas, lo que facilita la operación); además, en esta versión el tablero de instrumentos estrena un efecto 3D mejorado que ofrece una mejor lectura y que se puede setear a gusto del usuario.

La disposición es exactamente igual a la que se ve en los modelos europeos, pero con una calidad inferior al del que se comercializa en el viejo continente (en el de aquí abundan los plásticos duros). Cuatro adultos viajan con comodidad, el baúl posee una buena capacidad (419 L) que se amplía si se rebaten los respaldos de las plazas traseras, y el equipamiento destacado incluye: volante multifunción, detalles de costuras en verde (no es un tono muy habitual y la verdad es que lo hace resaltar), asientos en cuero, pantalla táctil de 10,3″ con central de infoentretenimiento i-Connect, cuatro entradas USB (A y C), cargador inductivo de celulares (es un acierto que esté en una gaveta refrigerada, con lo cual evita que recaliente el dispositivo), techo panorámico, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámaras adelante y atrás con sistema Vision Park 360° (permite tener una imagen de todos los alrededores del auto desde arriba), control de velocidad crucero, lector se señales de tránsito con alerta de velocidad máxima y más. Realmente completo.

Disposición i-Cockpit, tablero 3D y costuras verdes en esta versión GT

Otro pulgar para arriba merece el aspecto seguridad: además de 6 airbags, anclajes Isofix para SRI, controles de estabilidad y tracción, frenos a discos en las cuatro ruedas con ABS y EBD, asistente de arranque en pendiente, etcétera. Además, en esta variante suma algunas ADAS como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, indicador de descanso recomendado, alerta de riesgo de colisión y luces altas automáticas.

Conocido y probado

Peugeot optó por una única mecánica para toda la gama: motor naftero con turbo T200 de 3 cilindros en línea, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que genera 120 CV a 5750 rpm y 200 Nm (20,4 kgm) de par desde las 1750 rpm, acoplado a una caja automática CVT con 7 marchas preprogramadas y tracción delantera.

Acá hay otro acierto de Peugeot, pues esta combinación demuestra que es posible que un impulsor se lleve bien con una transmisión de variador continuo (son más económicas que las demás, de ahí su masificación). Esto, porque para que este tipo de caja funcione bien es necesario que el propulsor ofrezca el torque desde muy abajo y que desde ahí lo haga de manera sostenida y lineal, con lo cual puede ir pasando los cambios sin marearse (no se pasa de revoluciones de golpe ni se queda enroscada).

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 999 cc

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Potencia: 120 CV a 5750 rpm

Par: 20,4 kgm a 1750 rpm

Caja: automática tipo CVT

Tracción: delantera

Entonces, en este 2008 se siente muy suave y ágil al ser manejado en ciudad (la dirección colabora muchísimo para poder moverse en espacios reducidos sin complicaciones), mientras que no desentona en autopista o ruta, con una potencia correcta y reacciones que admite hacer sobrepasos con seguridad (no titubea ni patina al momento de exigirlo).

La performance está acorde con esta clase de vehículos: acelera de 0 a 100 km/h de 10,5 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,9 s y la velocidad máxima es de 187 km/h. En cuanto a los consumos, medimos 10,3 L/100 km en uso urbano y 6,7 L/100 km en ruta a 130 km/h constantes.

La automotriz siempre destacó por brindar un confort de marcha de los más altos del mercado, y eso se mantiene, donde se nota el trabajo realizado en las suspensiones no solo para que absorban las imperfecciones del camino, sino para que la carrocería sea estable y firme cuando se lleva en velocidad en rectas y curvas.

El precio sugerido al público es de $39.300.000.

Diego Cúneo Por