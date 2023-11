escuchar

Segundas vueltas a veces pueden ser buenas. Este es el caso de la Chevrolet Montana, la pickup que desde que se lanzó en 2003 y hasta 2021 formó parte del segmento de las chicas (el de las Volkswagen Saveiro y Fiat Strada), y que luego de haber sido temporalmente discontinuada volvió hace unos meses con su tercera generación y “reconvertida” para medirse en el de las chatas compactas. No es una parada fácil para el lanzamiento más importante de GM de este año, ya que enfrente hay rivales que están muy afianzados en nuestro país, como Renault Oroch, Fiat Toro y Ford Maverick.

Desarrollada absolutamente en la región para todo el continente y producida en Brasil, se comercializa en dos niveles de versiones, LTZ y Premier, esta última fue la que probamos.

Chevrolet la define como una Smart Utility Pickup (SUP), o sea, un vehículo que conjuga “las ventajas y versatilidad de una camioneta, pero con el andar, el confort y el equipamiento de un SUV”, con un “público familiar y urbano” como principal destinatario. Aclarado entonces hacia quién apunta, podemos decir que no defraudará a quienes busquen esas dos características.

Largo: 4,717 m

Ancho sin/con espejos: 1,798/2,097 m

Alto: 1,659 m

Distancia entre ejes: 2,8 m

Despeje: 192 mm

Ángulo de ataque: 20,7°

Ángulo de salida: 25°

Capacidad del tanque: 44 L

Capacidad de carga: 585 kg

Volumen de carga: 874 L

Peso en orden de marcha: 1310 kg

Neumáticos: 215/55 R17″

Para cumplir con esos objetivos, la base que tomó la marca del moño fue la del SUV Tracker. Por eso, comparte con éste la plataforma monocasco (la GEM), la mecánica y algunos otros elementos, pero con bastantes adaptaciones. Por ejemplo, aseguraron que al haber adelantado el motor y cambiar la ubicación del anclaje de las suspensiones se logró que la Montana sea “la que mayor espacio interior del segmento”. En ese sentido, adelante es cómoda, pero en las plazas traseras las dimensiones son limitadas (dos adultos entran “justos”); está claro que se sacrificó el lugar para las piernas para ampliar la caja.

El diseño exterior es moderno, atractivo, con líneas angulosas que parecen lanzarse hacia adelante (le otorga un aire deportivo). En el frente la parrilla es en cromado oscurecido, el grupo lumínico está separado (con las luces diurnas finas arriba y las ópticas cuadradas más abajo), barras de techo y de San Antonio y llantas de 17″, entre otros detalles.

Una muestra de lo “smart” lo encontramos en la caja Multi-Flex, que fue diseñada para funcionar como un baúl gigante y que merece un gran pulgar para arriba. Con un volumen de 874 L (no es la más grande de segmento, pero es amplia), admite una carga de 585 kg y de serie viene completamente recubierta por un protector de plástico muy resistente que evita tanto rayar la pintura como dañar los objetos que se coloquen en ella, además de ganchos de sujeción, iluminación y tomas de 12 V y USB. Asimismo, fue pensada para adaptarse a las necesidades de cada propietario, por lo que cuenta con el sistema Multi-Board que permite elegir entre 24 accesorios (desde bandejas a divisores) para organizar la carga. El portón es hidráulico y se puede bajar y subir sin esfuerzo, y algo más: se puede optar por dos tipos de cobertores, la lona marítima tradicional o uno rígido de accionamiento eléctrico que se enrolla a la manera de una cortina (la verdad es que si bien quita espacio, es practiquísimo); desde la firma aseguran que ambas tienen una estanqueidad tal que “reduce el ingreso de agua o polvo en más de un 90%”.

La caja de carga de la Chevrolet Montana viene recubierta con un plástico protector y ofrece varias opciones para compartimentarla

En el interior hay una propuesta similar a la del Tracker, con materiales y terminaciones correctos, y una posición de manejo elevada y cómoda. El panel de instrumentos es de fácil lectura y todos los comandos están dispuestos al alcance del conductor. El equipamiento destacado incluye cargador inalámbrico de celular, cámara de retroceso, 4 puertos USB, sensores de estacionamiento traseros, climatizador automático, control de velocidad crucero con limitador de velocidad, pantalla táctil de 8″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, Wi-Fi y el sistema telemático OnStar integrado.

Le queda justo

Como se mencionó, debajo del capot hallamos lo mismo que en el Tracker: bloque naftero con turbo de 3 cilindros, 12 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza, que genera 132 CV a 5500 rpm y 19,4 kgm (190 Nm) de par desde las 2000 rpm, asociado a una transmisión automática de 6 marchas; la tracción es delantera.

Es un conjunto que busca la practicidad y la eficiencia y que se siente muy cómodo moviéndose en el tránsito. Y si bien posee buen empuje desde abajo (gracias al torque a 2000 rpm) se queda algo corto de potencia cuando se lo exige más arriba.

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1199 cc

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Potencia: 132 CV a 5500 rpm

Par motor: 19,4 kgm de 2000 a 4500 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Suspensión: delantera independiente tipo McPherson con barra estabilizadora; trasera semi independiente con eje de torsión

Frenos: delanteros a discos ventilados; traseros a tambor

Las prestaciones hablan claramente del perfil de la Montana: acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos, la recuperación de 80 a 120 km/h es de 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. En cuanto a los consumos, en ciudad demanda unos 11 L/100 km, mientras que en ruta a 120 km/h constantes el gasto es de 7,5 L/100 Km.

Por otra lado, ese carácter citadino se traduce en que no es un vehículo para hacer locuras fuera del asfalto (tiene poco despeje, cubiertas ruteras y estribos laterales que pueden tocar), sino más bien para transitar por caminos de tierra o con barro con tranquilidad (así no tendrá inconvenientes).

Todo en el interior de la Chevrolet Montana está a mano del conductor

El confort de marcha es realmente destacable, debido a que se le colocó amortiguadores de doble tope para que no rebote tanto cuando la caja está vacía que evitan que se transmitan las imperfecciones a la cabina, y la insonorización es correcta. No evidencia falencias en lo que hace al comportamiento, aunque como toda pickup cuando no se lleva peso atrás la cola puede llegar a bailar un poco, pero se compensa con una muy buena dirección y una gran respuesta de los frenos.

Finalmente, en lo que hace a seguridad ofrece 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, anclajes Isofix, frenos con ABS y EBD, asistencia de frenado en urgencia y monitor de presión de neumáticos.

El precio sugerido al público de esta variante es de $18.105.900 (sin adicionales).