Llega un nuevo auto chino a la Argentina que quiere posicionarse en el mercado premium

De la mano de la apertura de la economía y de los beneficios impositivos que se le otorgaron a la industria automotriz, estamos presenciando la llegada no solo de modelos que hacía tiempo no se comercializaban sino también de marcas prácticamente desconocidas en nuestro país. Entre éstas, por cantidad y variedad destacan las de origen chino, que parecen estar arribando en masa y con propuestas bien diversas de la mano de los importadores (por ahora).

Una de las que va a llegar en las próximas semanas es Arcfox. Se trata de la división de lujo de BAIC BluePark, que está representada aquí por el Grupo Belcastro. Esta firma nació en 2017, cuando la automotriz basada en Beijing decidió crear una nueva marca dedicada al desarrollo de vehículos eléctricos premium “con foco en el diseño, la conectividad y la eficiencia”.

Largo: 4,69 m

Ancho: 1,936 m

Alto: 1,65 m

Distancia entre ejes: 2,845 m

Despeje: 166 mm

Capacidad del baúl: 400-1546 L

Peso en vacío: 1980 kg

Neumáticos: 245/45 R19″

Tras lanzar algunos modelos localmente, en 2019 fue presentada a nivel mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra con modelos que sorprendieron (un deportivo con versión de competición, un SUV del segmento E, etcétera), con lo cual ya comenzaba a plantear cómo sería su expansión a nivel global.

Al establecer colaboraciones con marcas de otras industrias como Huawei y Magna, Arcfox se consolidó como referente en innovación y tecnología sustentable, y en 2024 superó las 80.000 unidades vendidas y hoy tiene presencia en China, Europa y Japón. Para el desembarco en nuestro país Arcfox propone cuatro vehículos todos de autonomía extendida: Kaola S (minivan compacta con una autonomía de 500 km), Alpha T5 (crossover con 660 km), Alpha T1 (SUV chico con 660 km) y S5 (sedán tipo sportback que rinde 560 km). Tuvimos la posibilidad de evaluar durante algunas horas el Alpha T5 y estas son nuestras primeras impresiones.

A primera vista, este T5 luce como un crossover clásico; o sea, sigue las pautas de diseño típicas de este tipo de silueta. En este caso, se lo ve muy atractivo, con un frontal de con parrilla ciega (típica de los eléctricos), faros en forma de punta de flecha truncada (incluyen las DRL) y un capot de nervaduras pronunciadas y líneas afiladas. Todo esto sirve para parecerse a la cara de un zorro cuando se lo mira de frente.

Calidad y tecnología. En el interior del Arcfox T5

La silueta es estilizada, con una línea de cintura alta, el techo corrido, una altura un poco por arriba de la de las berlinas y unas llantas de diseño de 20” pensadas para ayudar a la aerodinámica. Las manijas de las puertas son tipo ocultas y se despliegan automáticamente al acercarse con la llave de presencia (se ocultan automáticamente al superar los 20 km/h).

Atrás aparece el gran portón, que arriba posee un spoiler y en el medio está atravesado por una línea de iluminación (algo que parece estar de moda).

Tiene medidas que lo colocan dentro del segmento C: 4,69 m de largo, 1,936 m de ancho, 1,65 m de alto y 2,845 m de distancia entre ejes. Y estas dimensiones son las que ayudan a que puertas adentro ofrezca un muy buen espacio como para que cinco adultos viajen bien (cuatro tendrán suma comodidad).

Ahí aparece un planteo elegante y minimalista. Esto, porque se notan materiales de calidad (cuero, mullido, plásticos suaves al tacto) y una disposición muy pensada de los elementos. Pero también, hay una ausencia casi total de mandos (los únicos botones o teclas que se ven son las de las balizas y la de apertura de puertas). ¿Desde dónde se comanda todo el resto? Desde la gran pantalla flotante de alta definición de 15,6”, que está impulsada por un chip Qualcomm Snapdragon 8155. Desde ahí se pueden comandar desde el climatizador hasta ajustar los espejos laterales o abrir el baúl o la tapa de carga para el enchufe. Absolutamente tecnológico.

Las puertas no tienen manijas internas sino un botón que las abre

A nivel equipamiento, tiene de todo: techo panorámico, climatizador bizona, butacas delanteras con regulación eléctrica, cargador inductivo de celulares, cámaras de 540°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, head-up display con realidad aumentada, etcétera.

En lo que hace a seguridad cuenta con un conjunto de sensores de última generación (cámaras, radares de largo alcance y ultrasonidos) que ofrecen varias asistencias avanzadas, como mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, frenado autónomo de emergencia adelante y atrás, etcétera.

Una buena mecánica

Un motor eléctrico ubicado que genera 272 CV (200 kW) y 36,7 kgm (360 Nm) acoplado a una caja de una marcha; la tracción es trasera. Permite seleccionar entre 4 modos de manejo: Eco, Sport, Confort y One Pedal (tanto la aceleración como el frenado se realiza con el pedal derecho y ayuda a la regeneración de las baterías al forzar las desaceleraciones).

La alimentación se da por una batería TPH de fosfato de hierro y litio de 79,2 kWh de capacidad total, que le otorga una autonomía de 660 km (medida según el ciclo CLTC, el estándar chino para medir el rendimiento de los EV). Según informaron, la regeneración de los acumuladores del 30 al 80 por ciento en una terminal de carga rápida demora 17 minutos (o 10 minutos para añadir 260 km de autonomía), mientras que en una hogareña demanda unas 8 horas para pasar del 30 al 100%.

Motor: eléctrico

Potencia: 272 CV

Torque: 36,7 kgm

Caja: automática de una marcha

Tracción: delantera

Batería: 79,2 kWh

Dirección: asistida eléctricamente

No pudimos conducirlo demasiado tiempo, pero la primera impresión es que estamos ante un auto de gran nivel, con un gran confort de marcha (silencioso y muy mullido para andar en la calle) y que se comporta muy bien tanto en el tránsito como en autopista (la carrocería se siente firme y estable).

Por otra parte, el motor empuja con decisión y ofrece respuestas inmediatas a las demandas del acelerador. En definitiva, es un vehículo que está muy muy bien.

Claramente, no tuvimos la oportunidad de hacer medicines de consumo y performance, lo cual quedará para más adelante. El precio es de US$39.600.