“Nevada de la década”: más de 1.500 camiones varados y turistas ansiosos por disfrutar de sus vacaciones de invierno

MENDOZA.- El temporal extremo en la cordillera mendocina tiene en vilo no solo a los centros de esquí sino a los transportistas, ya que la ruta 7, camino a Chile, permanece clausurada, principalmente en la zona fronteriza, a unos 30 kilómetros del cruce al vecino país. El paso internacional Cristo Redentor está totalmente incomunicado y las duras inclemencias del tiempo se mantendrían hasta mediados de agosto, según estiman los meteorólogos.

Incluso estos eventos extremos, por incidencia del fenómeno El Niño, podrían repetirse hasta el inicio de la primavera, amplían los especialistas.

Mientras se aguarda alguna “ventana climática” de peso que permita avanzar en la habilitación por tramos del corredor bioceánico, los choferes de los rodados de carga siguen aguardando, en su mayoría en el este provincial, más cerca de San Luis, pero también en localidad montañosa de Uspallata, ubicada a unos 80 kilómetros de la frontera con Chile.

Mendoza, azotada por una nevada descomunal

En total, más de 1.500 camiones esperan en territorio mendocino la voz de aviso para retomar el viaje a Chile: unos 900 vehículos se encuentran en el playón de la estación de servicio Eloy Guerrero, en la comuna esteña de San Martín, mientras que unos 600 rodados están aparcados entre los cerros, en el mega estacionamiento del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, según contaron a LA NACIÓN desde la Coordinación Operativa de Frontera.

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“No es fácil pasar varios días en la montaña, pero tenemos que ser agradecidos por la asistencia que recibimos, ya sea en mercadería y sanitaria. Sin embargo, se necesita más infraestructura y servicios para poder pasarla mejor y con alguna comodidad. Estamos casi todo el tiempo adentro del camión”, expresó a este diario Carlos, un transportista chileno, varado en Uspallata desde hace una semana, por lo que cruza los dedos para que todo se acelere.

“El trabajo es día a día, y hora tras hora, con un temporal tan importante de nieve. Cuando se permita se avanzará. No es fácil hacer los trabajos de limpieza. Vialidad Nacional está a full haciendo las tareas para ir despejando la ruta”, explicó a este diario una fuente del sector aduanero, recordando además que esta semana se evacuaron a más de 100 personas, entre pobladores, turistas y trabajadores de la zona.

Parques de nieve

La espera también se vive con ansiedad en los parques de nieve, sobre todo en el histórico complejo Penitentes y en Los Puquios, que se encuentran trabajando, con personal reducido, sobre las pistas y las áreas de servicios para tener todo listo en caso de que se adelante la apertura. Hasta ahora, se puede llegar a la localidad montañosa de Punta de Vacas, a unos 15 kilómetros de los centros de esquí y a 30 kilómetros del límite con Chile. Hasta esta zona solo se permite llegar con la portación obligatoria de cadenas. Por caso, esta semana hubo jornadas con más de 4.000 turistas que lograron estar en contacto con la nieve, por lo que se espera un fin de semana movido, aunque difícilmente se logre llegar a los complejos invernales.

“Esperamos ahora que mermen un poco las nevadas y las máquinas de Vialidad puedan avanzar sobre toda la ruta, más allá de la brecha sanitaria. Tenemos expectativas de que haya novedades este fin de semana, pero realmente es mucha la nieve en la zona, y la seguridad de los visitantes es lo más importante”, contó a este diario uno de los operadores del sector, que aun se muestra agradecido y sorprendido por la “nevada de la década”.

De acuerdo con los datos de Gendarmería Nacional, la acumulación nívea en las zonas altas de la montaña mendocina, como Puente del Inca, Penitentes y Las Cuevas, supera los 2 metros.

Antes de que se habilitara el ascenso hasta la localidad de Punta de Vacas, solo se podía llegar hasta Uspallata. De hecho, cada jornada se produce esa dinámica, con asistencia por las tardes a los turistas para que desciendan hasta Uspallata.

Durante la mañana de este viernes personal de Vialidad Nacional tuvo que realizar trabajos en la ruta 7 a la altura del arroyo “El Taure” por desprendimiento de piedras de gran tamaño. “Una vez que la ruta esté en condiciones se habilitará el tránsito interno hasta Punta de Vacas. Maquinaria pesada está trabajando en la precordillera sanitaria hacia Las Cuevas. Se ampliará el reporte de transitabilidad por parte de Vialidad Nacional”, eran los primeros comunicados de la jornada, hasta que se logró avanzar en las tareas de limpieza en medio de la cordillera, para que los turistas pudieran pasar algunas horas en Punta de Vacas.

Nevada descomunal en Mendoza

Por su parte, la situación es diferente en el sur provincial, en el reconocido complejo de esquí Las Leñas, uno de los más importantes de América Latina, que se encuentra a pleno. De hecho, este sábado 25 de julio dejará habilitadas todas las pistas de esquí. En cuanto al camino para llegar al complejo, las autoridades indicaron que la ruta 222 se encuentra “transitable con precaución”, con portación obligatoria de cadenas desde el puesto de Gendarmería hacia el Valle de las Leñas, por presencia de hielo en la calzada.