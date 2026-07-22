La vuelta del modelo estrella de los noventa y por qué se convirtió en uno de los más accesibles del mercado

Tras varios años de ausencia en el mercado argentino, Suzuki volvió a traer uno de los nombres más exitosos de su historia: el Swift, el hatchback para el segmento B que ya va por su quinta generación (fue presentado a nivel mundial en el Salón de Tokio de 1983) y lleva vendidas más de 10 millones de unidades a nivel global.

Lo más significativo de este regreso es que lo hace con una propuesta totalmente novedosa: tiene una mecánica micro híbrida (MHEV), con lo cual la marca japonesa inaugura el camino de la electrificación en nuestro país.

Importado de la India, se ofrece en un único nivel de equipamiento, el GLX, con opción de caja manual o automática CVT. Pudimos manejar la última y estas son nuestras impresiones.

Suzuki Swift HEV

El Swift siempre tuvo un lugar de privilegio entre los hatchbacks chicos gracias a su carácter liviano y ágil, algo que en esta nueva etapa se mantiene. Mide 3,86 m de largo, 1,735 m de ancho y 1,52 m de alto, con 2,45 m de distancia entre ejes, medidas que lo ubican entre los más compactos de su categoría. El baúl es de 265 L, ampliable a 580 L rebatiendo los asientos posteriores.

Largo: 3,86 m

Ancho: 1,735 m

Alto: 1,52 m

Distancia entre ejes: 2,45 m

Despeje: 145 mm

Capacidad baúl: 265-580 L

Capacidad del tanque: 37 L

Peso bruto: 1390 kg

Neumáticos: 185/65 R15″

En el diseño exterior conserva la estética moderna y juvenil de siempre, aunque respecto de la generación anterior muestra líneas más marcadas y pliegues más pronunciados, elementos que le dan una personalidad inconfundible. También luce un frontal con capot recto y corto, parabrisas curvo, una gran parrilla en negro brillante (muy a la moda), ópticas en forma pentagonal que tienen incorporadas las DRL (la iluminación es full LED) y los pequeños antiniebla bien abajo.

Además de estar pintado en dos tonos, de costado muestra volúmenes proporcionados y un techo que remata en un pequeño alerón; completa la propuesta con llantas de aleación de 15″ con neumáticos 185/65, que son coherentes con su vocación urbana. Visto de atrás resalta la anchura de la carrocería y muestra una quinta puerta chica que se complementa con un guardabarros alto sobre las que se ubican grupos lumínicos pequeños.

Puertas adentro el planteo es sencillo pero funcional (todo está al alcance de la mano), con una propuesta que mezcla mandos físicos con otros digitales. La calidad de materiales y terminaciones es buena, y la posición de manejo es cómoda y fácil de hallar (la columna de dirección se regula en altura y profundidad). En cuanto al espacio, adelante es amplio, pero atrás es el justo para dos adultos.

En equipamiento no hay lujos, pero sí bastantes elementos de confort: climatizador, apertura y encendido sin llave, central multimedia con pantalla de 9″ compatible con Android Auto y Apple Carplay (también muestra información de consumo y autonomía en tiempo real), puertos USB, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, etcétera.

Con todo lo necesario. Es el interior del Suzuki Swift

En lo que hace a seguridad hay que destacar que es uno de los coches de entrada más completos de nuestro mercado, algo que no es menor si pensamos el público al que va dirigido. Entre la dotación encontramos frenos con ABS y EBD, asistente de arranque y descenso en pendientes, control de estabilidad, 6 airbags, anclajes Isofix, entre otros.

Suma un completo paquete de ADAS, como asistente de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo, luces altas automáticas, monitor de punto ciego y alerta de tránsito cruzado trasero.

Eficiencia ante todo

Se mencionó la vocación urbana del modelo y acá es bueno aclarar algo: Suzuki viene desde hace años priorizando la eficiencia sobre el rendimiento. De ahí que este Swift tenga una propuesta MHEV compuesta por un motor naftero 1.2 L, 3 cilindros y 12 válvulas, con inyección DualJet, que entrega 80 CV a 5700 rpm y 11,4 kgm (112 Nm) de torque a 4300 rpm. La caja es automática tipo CVT y la tracción es delantera.

A este combo se le suma un sistema híbrido de 12 V, compuesto por un generador de arranque integrado (ISG) que genera 2 kW también funciona como motor eléctrico y una batería de iones de litio autorrecargable de 0,4 kWh que asiste al motor en arranques y aceleraciones.

Motor: naftero

Cilindrada: 1197 cc

Cilindros: 3

Válvulas: 12

Potencia: 80 CV a 5700 rpm

Par: 11,4 kgm a 4300 rpm

Caja: automática tipo CVT

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Batería: iones de litio

Capacidad batería: 0,4 kWh

Al conducirlo conserva el carácter liviano y ágil que siempre definió al Swift y que tenía a la ciudad como su hábitat natural, Ahí es donde la asistencia eléctrica se nota, pues ayuda a suavizar los arranques y acompaña al motor en las aceleraciones cortas.

Eso sí, los 80 CV se sienten ajustados cuando se lo saca a la ruta y exige llevarlo en la parte alta del cuentavueltas cuando se requiere hacer alguna maniobra que demande potencia (saca lo mejor de sí entre las 3000 y 4000 rpm).

Por eso, en cuanto a la performance muestra números que son lógicos para la propuesta citadina y austera del modelo: hace el 0 a 100 km/h en 12,9 segundos, el reprise de 80 a 120 km/h le demanda 8,5 segundos y la velocidad máxima que alcanza es de 170 km/h.

Pero es en el apartado de la eficiencia donde saca mayor rédito, pues las mediciones de consumo en uso mixto (ciudad y autopista) nos dieron promedios de 5,3 L/100 km, por lo que con un tanque (37 L) ofrece una autonomía cercana a los 700 kilómetros. Sin duda, de los más austeros de su categoría.

Finalmente, hay dos puntos más para destacar: el confort de marcha, favorecido por una suspensión que filtra bien las irregularidades del asfalto urbano; y el comportamiento dinámico, que es lógico aunque sin la firmeza que ofrecen algunos rivales europeos. Además, con un peso de apenas 950 kg la dirección resulta liviana, lo cual es óptimo para moverse en espacios reducidos y en el transito urbano.

El precio sugerido es de US$23.900.