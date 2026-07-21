Un ferry se hundió en minutos frente a Guyana con más de un centenar de pasajeros: al menos 41 muertos

GEORGETOWN, Guyana.–Al menos 41 personas murieron después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a las costas de Guyana el fin de semana, según el parte oficial difundido por el gobierno el martes.

El MV Barima se hundió el sábado pasado por la noche frente a la costa de Esequibo, luego que comenzara a entrarle agua, si bien aún se desconocen los motivos exactos que derivaron en el accidente, que está siendo ahora investigado. Según se informó, el ferry de 87 años de antigüedad, había partido desde la capital, Georgetown, hacia Port Kaituma, en el noroeste de Guyana, cerca de Venezuela.

“En total, ahora se han recuperado 41 cuerpos”, se precisa en el reporte oficial. Al balance anterior de 27 fallecidos se sumaron este martes 14 más. Aunque el manifiesto del barco registraba 116 pasajeros y 17 tripulantes, las autoridades creen que hasta 179 personas iban a bordo, según indicó el primer ministro Mark Phillips.

“Se hundió en minutos”

Una sobreviviente que perdió a cuatro nietos en el caótico desastre afirmó que el barco pareció hundirse en un instante. “Estaba luchando por mi vida. El barco se hundió en minutos, en segundos”, relató Helena Moonsammy y contó que le cayeron cajas encima mientras intentaba salvar a sus nietos.

“Les dije a mis nietitos que se aferraran a cualquier cosa mientras yo les gritaba. Recé toda la noche y estuve en el agua durante nueve horas”, expresó la mujer al recordar la trágica escena.

otografía de archivo publicada por NCN Guyana que muestra al presidente de Guyana, Irfaan Ali (3-I), cerca de familiares de personas desaparecidas en el paseo marítimo de Charity, Guyana, el 20 de julio de 2026, tras el naufragio de un ferry. HANDOUT - NCN Guyana

Frente a este escenario, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, llamó a la población a “prepararse” ante el desolador escenario. “Va a ser un periodo difícil para nosotros como pueblo y como país. Que Dios cuide a Guyana y nos ayude a superar esta horrible experiencia”, pidió el mandatario.

Otra sobreviviente, Alicia Atkinson, de 18 años, relató que su hija de 3 años se encuentra desaparecida, pero que pudo salvar a su hijo de 10 meses y flotar con él en el océano, aferrándose a escombros durante unas 8 horas.

“Terminé en el agua y estaba luchando por sacar la cabeza para respirar, pero mi hija simplemente se me zafó de la mano y desapareció”, contó. “Extraño a mi hija”, se lamentó luego.

Moonsammy estaba entre decenas de amigos y familiares de los desaparecidos que se han reunido en un hospital de la localidad costera de Charity para identificar a sus seres queridos. Llevaba un cubrebocas, como muchos guyaneses a su alrededor: “Tengo que ver los cuerpos antes de irme a casa”.

Varias personas se sientan en el malecón en Georgetown, Guyana Matias Delacroix - AP

En tanto, algunos funcionarios aseguraron que el capitán rescatado y al menos otro miembro de la tripulación dieron positivo a marihuana y permanecen bajo custodia policial como parte de la investigación penal.

Países vecinos han enviado embarcaciones, aviones de reconocimiento y personal de rescate, incluido un contingente de buzos de la Guayana Francesa, mientras las autoridades se preparan para pasar de una operación de rescate a una de recuperación.

El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, manifestó que todo el personal vinculado con la gestión y la carga del MV Barima fue suspendido ante la sospecha de que podrían haber cargado ilegalmente el ferry con personas y carga adicionales sin incluirlas en el manifiesto.

Algunos pasajeros se han quejado durante años de que los empleados que venden boletos colocan asientos de manera extraoficial para amigos o conocidos a cambio de dinero en efectivo sin añadir esos nombres al manifiesto, una práctica que ha persistido durante décadas en las terminales de ferry administradas por el Estado.

El MV Barima estaba en dique seco, fue reacondicionado en 2024, y tenía programadas reparaciones importantes en octubre.

Agencias AP y AFP