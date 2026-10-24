Toyota Crown 2026: cuánto consume realmente en ciudad y ruta este híbrido

Toyota fue una de las primeras automotrices en introducir la tecnología híbrida en la Argentina con la llegada del Prius en 2009. Desde entonces, amplió su oferta electrificada con distintos modelos, entre ellos el Corolla, el Corolla Cross y el Crown, un sedán de alta gama que combina esta tecnología con prestaciones deportivas. Además, recientemente sumó su primer eléctrico en el país de la mano del SUV bZ4X.

A diferencia de otros híbridos de la marca, desarrollados principalmente para reducir el consumo de combustible, el Toyota Crown utiliza un sistema que prioriza la potencia y las prestaciones de un vehículo de casi dos toneladas que desarrolla 349 CV.

El modelo se comercializa en la Argentina en su versión Platinum HEV 2.4T, equipada con un motor naftero turbo de 2,4 litros y cuatro cilindros que entrega 272 CV, acompañado por dos motores eléctricos. Uno está ubicado en el eje delantero y desarrolla 83 CV, mientras que el otro se encuentra en el trasero y aporta 80 CV.

En conjunto, el sistema híbrido entrega 349 CV y 550 Nm de torque, asociados a una transmisión automática de seis velocidades y un sistema de tracción integral eléctrica e-AWD. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, según su ficha técnica, y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h, limitada electrónicamente.

El modelo se comercializa en la Argentina en su versión Platinum HEV 2.4T

Cuánto consume el Toyota Crown

Durante la prueba de manejo realizada por LA NACION tiempo atrás, el Toyota Crown registró un consumo promedio de 9,2 litros cada 100 kilómetros, equivalente a recorrer aproximadamente 10,9 kilómetros con un litro de nafta.

Aunque la cifra puede parecer elevada frente a la de otros híbridos, hay que considerar que el vehículo pesa 1970 kilos y cuenta con prestaciones cercanas a las de un deportivo. Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se utiliza en ciudad. En esas condiciones, el consumo registrado descendió hasta los 6,5 litros cada 100 kilómetros, equivalentes a unos 15,4 kilómetros por litro.

Durante la prueba de manejo realizada por LA NACION tiempo atrás, el Toyota Crown registró un consumo promedio de 9,2 litros cada 100 kilómetros

La diferencia responde al funcionamiento del sistema híbrido, que permite aprovechar la asistencia eléctrica en situaciones de baja velocidad, recupera energía durante las desaceleraciones y reduce la necesidad de utilizar el motor naftero.

En ruta, en cambio, cuando se circula a velocidades sostenidas, la participación del motor de combustión adquiere mayor relevancia y las ventajas de la electrificación suelen reducirse.

Otro aspecto es su depósito de combustible de 55 litros. A partir de esa capacidad y los consumos registrados durante la prueba, se pueden calcular las siguientes autonomías teóricas:

Consumo promedio de 9,2 L/100 km: aproximadamente 598 kilómetros con un tanque

aproximadamente 598 kilómetros con un tanque Consumo urbano de 6,5 L/100 km: aproximadamente 846 kilómetros con un tanque

LN Movilidad probó el Toyota Crown en la fábrica que la automotriz tiene en Zárate, provincia de Buenos Aires

Estas cifras son estimaciones matemáticas y no distancias comprobadas en la prueba. La autonomía real depende del tránsito, la velocidad, el uso del aire acondicionado, las condiciones del camino y los hábitos de conducción.

El Crown utiliza un sistema híbrido autorrecargable, por lo que no necesita conectarse a una fuente externa de electricidad. Su batería de níquel-metal hidruro se alimenta mediante el funcionamiento del vehículo y la recuperación de energía durante las frenadas y desaceleraciones.