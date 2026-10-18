Toyota publicó los precios para octubre 2026: los modelos que están más baratos

Con los patentamientos de septiembre, Toyota se mantuvo como la automotriz con más ventas en la Argentina durante el acumulado anual con 61.088 unidades patentadas. No obstante, esa cifra representó una caída del 25,1% respecto del mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La contracción de la marca fue superior a la del mercado total de vehículos livianos, que acumuló 435.493 patentamientos entre enero y septiembre, un 13% menos que en el mismo período del año pasado.

En ese contexto, la automotriz japonesa actualizó algunos de los precios de su portfolio para octubre. Los ajustes fueron del 1,7% para el Yaris, su modelo más accesible; del 0,6% para la Hilux y del 2% para la Hiace. El resto de los modelos que comercializa en la Argentina mantuvo sus precios sin modificaciones respecto del mes anterior.

Los cinco modelos más baratos de Toyota en octubre

El Toyota Yaris recibió un ajuste de precios para este décimo mes del año y continúa como la puerta de entrada a la gama de la marca. Su versión más económica quedó configurada de la siguiente manera:

Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $36.315.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

El segundo escalón lo ocupa el Toyota Yaris Cross, su SUV del segmento B, que amplió la oferta de la marca en el mercado local y ofrece alternativas con motorización naftera e híbrida. En octubre, su versión de entrada conserva el precio informado el mes anterior.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

Toyota Yaris Cross

En el tercer puesto aparece el Toyota Corolla, uno de los sedanes que aún conserva presencia en el mercado argentino y que se destaca por combinar producción regional con una amplia oferta de versiones.

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000

Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, referente de su segmento y uno de los vehículos más representativos de la producción automotriz local.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble): $49.621.000

Toyota Hilux

En el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Toyota Corolla Cross, que combina una propuesta familiar con alternativas de motorización naftera e híbrida.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera: