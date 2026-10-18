Saltar al contenido principal
LA NACION

Toyota publicó los precios para octubre 2026: los modelos que están más baratos

La automotriz japonesa ajustó los precios de algunos modelos; mientras algunos aumentaron, otros se mantuvieron; así se configuran sus más accesibles

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Toyota se mantuvo como la automotriz con más ventas en la Argentina durante el acumulado anual
Toyota se mantuvo como la automotriz con más ventas en la Argentina durante el acumulado anual

Con los patentamientos de septiembre, Toyota se mantuvo como la automotriz con más ventas en la Argentina durante el acumulado anual con 61.088 unidades patentadas. No obstante, esa cifra representó una caída del 25,1% respecto del mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La contracción de la marca fue superior a la del mercado total de vehículos livianos, que acumuló 435.493 patentamientos entre enero y septiembre, un 13% menos que en el mismo período del año pasado.

En ese contexto, la automotriz japonesa actualizó algunos de los precios de su portfolio para octubre. Los ajustes fueron del 1,7% para el Yaris, su modelo más accesible; del 0,6% para la Hilux y del 2% para la Hiace. El resto de los modelos que comercializa en la Argentina mantuvo sus precios sin modificaciones respecto del mes anterior.

Los cinco modelos más baratos de Toyota en octubre

El Toyota Yaris recibió un ajuste de precios para este décimo mes del año y continúa como la puerta de entrada a la gama de la marca. Su versión más económica quedó configurada de la siguiente manera:

  • Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $36.315.000
Toyota Yaris
Toyota YarisPedro Danthas

El segundo escalón lo ocupa el Toyota Yaris Cross, su SUV del segmento B, que amplió la oferta de la marca en el mercado local y ofrece alternativas con motorización naftera e híbrida. En octubre, su versión de entrada conserva el precio informado el mes anterior.

  • Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

En el tercer puesto aparece el Toyota Corolla, uno de los sedanes que aún conserva presencia en el mercado argentino y que se destaca por combinar producción regional con una amplia oferta de versiones.

  • Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, referente de su segmento y uno de los vehículos más representativos de la producción automotriz local.

  • Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble): $49.621.000
Toyota Hilux
Toyota Hilux

En el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Toyota Corolla Cross, que combina una propuesta familiar con alternativas de motorización naftera e híbrida.

  • Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera:

  • Toyota Yaris: desde $36.315.000
  • Toyota Yaris Cross: desde $41.464.000
  • Toyota Corolla: desde $44.082.000
  • Toyota Hilux (cabina doble): desde $49.621.000
  • Toyota Corolla Cross: desde $51.918.000
LA NACION
Autos 0kmToyota
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. FOTON lanzó eView Connect, una van 100% eléctrica que combina volumen de carga con cero emisiones
    1

    FOTON lanzó eView Connect, una van 100% eléctrica que combina volumen de carga con cero emisiones

  2. Cómo funciona la tecnología del nuevo auto de Tesla que le permite "volar"
    2

    Tesla presentó un auto que “vuela” y acelera a 100 km/h en menos de un segundo

  3. Lewis Hamilton restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado
    3

    Lewis Hamilton, de 41 años: restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado

  4. Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta ahora hacer la revisión
    4

    VTV: el trámite aumentó en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta ahora hacer la revisión