Argentina tendrá un nuevo SUV con nombre de superhéroe: cómo es y cuándo llega

Jeep, perteneciente al Grupo Stellantis, inició la preventa en la Argentina del nuevo Avenger, un SUV que contará con tres versiones (Altitude, Longitude y Limited) y que marca un hito para la marca: será su primer vehículo electrificado en comercializarse en el país. El modelo estará disponible con una motorización híbrida suave (MHEV) y comenzará a ser presentado al público a partir del 21 de octubre.

Desarrollado por Stellantis en América del Sur y fabricado en el Polo Industrial de Porto Real, Brasil, el Avenger fue lanzado globalmente en 2023 y actualmente se comercializa en 70 países. Para la Argentina, Jeep apuesta con este modelo a sumar una alternativa de dimensiones más compactas dentro de su oferta de SUV.

Así es el Jeep Avenger

“Hoy, nos encontramos lanzando la preventa del Nuevo Jeep Avenger. El concepto que define a este modelo es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural del hatch al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941 y se transformó en una pasión global. Con este Jeep Avenger, vamos a expandir la cobertura de mercado que hasta hoy ofrecíamos, conquistando sin dudas nuevos clientes”, comentó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina

¿Cómo llega equipado el Jeep Avenger?

Todas las versiones del nuevo SUV de la marca de las siete ranuras estarán equipadas con el motor T200 1.0 turbo de 120 CV, asociado a un sistema híbrido MHEV de 12V. La transmisión, por su parte, es automática CVT de siete velocidades. Entre los principales elementos tecnológicos se destaca la incorporación de un paquete de asistentes a la conducción ADAS de nivel 2, además de faros Matrix LED Vision y ChatGPT integrado.

El Jeep Avenger trae un sistema híbrido MHEV

Con 4,1 metros de largo y 1,9 metros de ancho, el Avenger fue configurado como un SUV orientado principalmente al uso urbano, aunque conserva algunos atributos vinculados con la identidad de Jeep. Tiene un ángulo de entrada de 22° y uno de salida de 33,6°, además de una posición de manejo elevada.

El equipamiento también incluye llantas de 18 pulgadas, freno eléctrico de estacionamiento, techo solar panorámico y una consola central elevada. La marca define al interior como sofisticado, tecnológico y orientado al confort.

La automotriz brindará más precisiones sobre el vehículo durante su lanzamiento

El Avenger se ubicará dentro de la gama de SUV de Jeep junto con los Renegade, Compass y Commander. Según la compañía, su llegada apunta a captar nuevos clientes y a convertirse en una puerta de entrada a la marca, especialmente para quienes buscan dar el salto desde un hatchback hacia un SUV.

Jeep todavía no informó el precio oficial del Avenger, sin embargo, la preventa ya está disponible y se puede reservar una unidad con un anticipo de $500.000, tanto de manera presencial en los concesionarios oficiales como a través del sitio web de la marca.