Toyota se suma a Mercado Libre y vende sus usados certificados con garantía oficial

Toyota Argentina, la compañía que lideró las ventas de 0km durante la primera mitad del año, decidió reforzar su estrategia en el mercado de vehículos usados. En ese sentido, la automotriz anunció la apertura de una tienda oficial de Toyota Usados Certificados en Mercado Libre, una plataforma que ya reúne unas 300 publicaciones de vehículos comercializados por la red de concesionarios de la marca en todo el país.

Al mismo tiempo, amplió el alcance de su programa de certificación para incorporar unidades de hasta 15 años de antigüedad. El programa había comenzado aceptando vehículos de hasta 8 años, el año pasado elevó ese límite a 10 y ahora volvió a extenderlo hasta los 15 años.

La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de la búsqueda digital de vehículos. Según datos difundidos por Mercado Libre, 4 de cada 5 argentinos investigan por Internet antes de comprar un auto y el 82% de los usuarios que visitan sitios especializados también realizan búsquedas dentro de esa plataforma.

En ese contexto, la automotriz nipona decidió sumar un canal oficial donde los interesados pueden consultar el stock disponible, conocer el detalle de cada unidad, acceder a alternativas de financiamiento y contactar directamente al concesionario para avanzar con la operación. Además de vehículos provenientes de la red oficial, la oferta también incluye unidades de Kinto, el servicio de car sharing de la compañía.

Ahora se aceptan autos de hasta 15 años de antigüedad

“La incorporación de Toyota Usados Certificados a Mercado Libre es un paso clave para ampliar el alcance de la marca y acompañar a los clientes en las nuevas formas de búsqueda y decisión. Estar presentes de manera oficial en la plataforma nos permite acercar nuestra propuesta a nuevas audiencias, ofreciendo información clara y el respaldo de nuestra red de concesionarios oficiales”, señaló Andrés Massuh, director Comercial de Toyota Argentina.

Cuáles son las dos categorías de certificación

La otra novedad pasa por el propio programa Toyota Usados Certificados, ya que hasta ahora contemplaba únicamente vehículos de hasta 10 años de antigüedad, pero desde ahora suma una segunda categoría para incorporar unidades de hasta 15 años.

La categoría Oro continuará destinada a vehículos de hasta 10 años y 200.000 kilómetros, que atraviesan una inspección de 150 puntos y pueden reincorporarse al programa de garantía extendida Toyota 10. Y la nueva categoría Plata, en tanto, alcanza a vehículos de hasta 15 años y el mismo límite de kilometraje, aunque con una revisión de 50 puntos.

Así luce el sitio web

En ambos casos, las unidades incluyen un año adicional de garantía oficial, asistencia durante las 24 horas por un año y acceso a la red oficial de posventa de la marca.

En cuanto a modelos, la tienda reúne vehículos de prácticamente toda la gama de Toyota, desde Etios hasta SW4, además de Yaris, Corolla y Corolla Cross, entre otros.

La compañía también destacó que quienes compren un Toyota Usado Certificado podrán acceder a financiación, entregar un vehículo usado de cualquier marca como parte de pago y utilizar la red oficial de servicios de Toyota, además de los beneficios de Club Toyota.

Como respaldo de esta estrategia, la automotriz recordó que Hilux fue el vehículo usado de menos de 10 años más vendido durante 2025, mientras que Corolla y Etios también se ubicaron entre los modelos con mayor volumen de operaciones en ese segmento.