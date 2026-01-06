Un recordado SUV vuelve a la Argentina renovado y con nueva mecánica

CARILÓ.- Tras un 2025 muy bueno en términos de ventas y durante el cual hubo decenas de novedades, este 2026 parece estar arrancando igual de movido. Cuando aún no pasó la primera semana del año, Chevrolet fue la marca que abrió el juego y ayer lanzó oficialmente en esta ciudad el Captiva PHEV, su SUV para el segmento C que llega importado de China y que había sido puesto en preventa en octubre último.

Este es el regreso del modelo que la marca comercializó durante más de una década y que dejó de ofrecerse allá por 2018. Estrenando una nueva generación, este lanzamiento tiene un condimento adicional: es el primer vehículo híbrido enchufable (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV) que Chevrolet comercializa en la región.

Por otra parte, con este Captiva la marca del moño buscará “consolidar su camino hacia la electromovilidad, que inició en agosto de 2025 con el lanzamiento del Spark EUV y el cual finalizó el año como el auto 100% eléctrico más vendido del país”, según informaron. El nuevo Captiva PHEV será comercializado exclusivamente en su versión Premier.

“En un mercado que evoluciona con rapidez hacia alternativas más eficientes, tecnológicas, versátiles y confiables, el Captiva es un hito que representa la ambición de General Motors de liderar la electromovilidad en Argentina y la región, reforzando nuestro compromiso hacia el uso de vehículos de nuevas energías (NEV) que apuntalen nuestra visión de una movilidad sustentable triple cero: cero emisiones, cero accidentes y cero congestionamientos. Este Captiva PHEV nos permite, además, ofrecer una alternativa inteligente, sofisticada, confortable y segura para las familias argentinas”, destacó Martín Llambí, presidente de Plan Chevrolet de GM Argentina.

Chevrolet Captiva PHEV

El Chevrolet Captiva PHEV 2026 presenta un diseño moderno y sofisticado con un toque aerodinámico y deportivo. En el frente se destaca su parrilla en negro, con paragolpes color carrocería y los faros tipo proyector con DRL (toda la iluminación es en LED).

En los laterales, la estética se realza con líneas muy fluidas y sus llantas de aleación de 18” que, junto con las barras con terminaciones en negro en el techo, refuerzan su carácter urbano y elegante. La parte trasera está enmarcada por sus luces traseras full LED, que fusionan el sello de su firma lumínica con el gran portón posterior con apertura y cierre eléctricos.

Tiene una buena dotación de elementos de confort, entre los que destacan espejos exteriores eléctricos y calefaccionados, luces automáticas con sensor crepuscular, tapizados en cuero ecológico, techo panorámico, cámara 360°, sensores de estacionamiento traseros, butaca del conductor con regulación eléctrica, apertura de puertas por aproximación de llave Easy Entry, tablero digital de 8,8” y pantalla táctil central de 15,6” compatible con Android Auto y Apple CarPlay por Bluetooth o USB, y más.

A nivel mecánico presenta un motor naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L, que trabaja junto a eléctrico y que ofrecen una potencia conjunta de 204 CV y un torque máximo de 310 Nm. La transmisión es automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission), en tanto que la tracción es delantera.

Las baterías son de hierro-litio-fosfato con una capacidad máxima de 20,5 kWh, que no solo se van regenerando durante las desaceleraciones y las frenadas, sino que también se pueden recargar a través de un cargador rápido de corriente continua tipo CCS2 o conectado a corriente alterna (red domiciliaria) con una potencia de hasta 6,6 kW.

Así, la autonomía declarada por el fabricante supera los 1000 km, lo que resulta ideal para trayectos largos en carretera, mientras que, en la ciudad puede moverse exclusivamente en modo eléctrico (siempre y cuando los acumuladores tengan más de un 35% de carga).

En ámbitos urbanos, el sistema eléctrico puede funcionar de manera autónoma a bajas velocidades, con un andar silencioso y de rápida respuesta a los requerimientos en aceleración, además de proporcionar una autonomía de 90 km en modo EV (ciclo NEDC). En forma inteligente, es asistido por el sistema de combustión en cuanto el conductor exija más velocidad o realice trayectos más extensos.

Interior del Chevrolet Captiva PHEV

La cuestión seguridad está muy cubierta (bien al estilo GM) con un paquete que incluye 6 airbags, anclajes Isofix, frenos a discos en las cuatro ruedas, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de salida de carril con corrección de volante, indicador de distancia frontal, frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, etcétera.

El precio de lanzamiento es de $52.740.900. La garantía es por 3 años o 100.000 km para el vehículo y de 8 años o 160.000 km para la batería.

Y además, la marca ofrece atractivos planes de financiamiento: a 12 meses con tasa 0% y hasta un monto máximo de $18.000.000; a 18 meses con un interés de 9,9% por el mismo monto; a 24 meses con una tasa del 19,9% hasta $20.000.000, y a 30 meses del 24,9% y también 20 millones de pesos.

Una grata sorpresa

El Captiva no es la única novedad que está mostrando el moño en su espacio de esta ciudad. Entre los varios modelos que se exhiben, sin duda el que más llama la atención y que se convirtió en la estrella del stand es el enorme Tahoe que llegó con la configuración para off-road Z71.

Expuesto en avant-première, este SUV para el segmento E está montado sobre la plataforma de la pickup full size Silverado, con la cual comparte, además, mecánica, equipamiento y varios elementos más.

El enorme Chevrolet Tahoe

Algunos datos: mide 5,36 m de largo, 2,05 m de ancho y 1,93 m de altura; la distancia entre ejes es de 3,07 m. Con capacidad para 8 pasajeros (tiene un formato 2+3+3) tiene un enorme equipamiento de elementos de confort y seguridad (¡la pantalla central es de 17,7″!)

La mecánica está compuesta por el motor V8 de 5.3 L que produce 360 CV y 520 Nm de par, anexado a una caja automática de doble dembrague de 10 marchas. La tracción es 4x4 con bloqueo de diferencial.

¿Se venderá en la Argentina? Desde la marca aseguraron que “está en estudio”, pero no sería este año