Una marca baja el precio de una de sus motos más vendidas

El mercado argentino de motos 0km atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Con un volumen de operaciones en constante alza y proyecciones que apuntan a cerrar un período récord en ventas, la oferta local muestra una dinámica positiva.

En este contexto, la competitividad entre las principales compañías se intensificó (al igual que en el mercado de autos 0km,), impulsando a diversas marcas a desplegar estrategias comerciales agresivas y precios promocionales para captar a un usuario cada vez más exigente.

Un ejemplo de esta tendencia es la firma china Voge, que anunció valores promocionales para sus modelos tope de gama dentro del segmento trail de alta cilindrada. Según comunicó la empresa, los precios bonificados estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2026, posicionando a la versión DS900X en $20.900.000 y a la variante DS900X Black Knight en $22.500.000.

¿Cómo llega equipada la DS900X?

Un dato particular es que la Voge DS900X se posiciona como uno de los modelos más potentes de la gama trail de la marca.

Su propulsor es un bicilíndrico en línea de 895 cc, con refrigeración líquida e inyección electrónica Bosch, que entrega una potencia declarada de 96,5 hp a 8250 rpm y un torque máximo de 95 Nm a 6250 rpm. Acoplado a una transmisión manual de seis velocidades, el conjunto alcanza una velocidad máxima declarada de 210 km/h en la documentación global.

Este modelo estuvo presente en el Moto Travel Fest 2026

En el apartado electrónico y de confort, llega con una dotación completa de fábrica. Entre sus principales sistemas se encuentran el acelerador electrónico (ride-by-wire), el control de velocidad crucero, el control de tracción y cuatro modos de conducción: Eco, Rain, Off-Road y Sport. También incorpora un sistema quickshifter para cambiar de marcha sin accionar el embrague y un radar que detecta vehículos en el punto ciego y alerta al conductor.

La tecnología a bordo se complementa con una pantalla TFT de 7 pulgadas, conectividad, sistema de arranque sin llave (keyless) y una cámara frontal HD. A esto se suman elementos orientados a los viajes largos, como el sensor de presión de neumáticos (TPMS), las luces auxiliares LED, los puños y el asiento calefaccionados, el parabrisas regulable y las tomas de corriente USB.

En cuanto a la parte ciclo, incorpora suspensiones KYB regulables, frenos Brembo con doble disco delantero de 305 mm y ABS desconectable. Además, equipa neumáticos Pirelli Scorpion montados sobre llantas de rayos, con una rueda delantera de 21 pulgadas que favorece su desempeño fuera del asfalto.

En el caso de la versión Black Knight, la propuesta suma de serie un juego completo de tres valijones rígidos Shad.