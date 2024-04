“Vengo a devolverte a tu hijo”: la increíble historia del olvido de un bebé en un auto y las cosas más raras que la gente deja en los viajes

Escuchar

Por apuro. Por despiste. Por el estrés de no cumplir con lo que dijiste o emociones que interfieren en el trayecto final de un viaje que está por concluirse. Los motivos por los que el ser humano se olvida cosas en lugares son múltiples y no siempre identificables. En el campo del abandono inadvertido, los autos -sobre todo cuando son ajenos y ni hablar de cuando son taxis- están en la lista de los peores enemigos.

En este sentido, la aplicación Uber publicó una lista con los objetos más olvidados por los pasajeros en 2023. El informe también explica cuáles suelen ser, y cuáles efectivamente fueron, los días más propensos al olvido en el país, durante el mismo período de tiempo.

Mochilas, carteras, ropa, billeteras y paraguas fueron los artículos olvidados con mayor frecuencia a lo largo del 2023. Le siguieron en la lista llaves, celulares, efectivo, anteojos, vapes, botellas y termos.

Entre los objetos más particulares que los conductores mencionan haber encontrado en sus vehículos el año último hay dientes postizos, un tensiómetro, un corpiño, una mochila con juegos de PS4 y 700 dólares, un champagne francés, tres kilos de tapas de empanadas y un perro.

La lista argentina, sin embargo, no es tan extravagante si se la compara con la de Uber Estados Unidos, que se conforma por una prueba de paternidad, un peluquín, dos recipientes con arañas, un autógrafo de Taylor Swift enmarcado, un frasco de ostras, y un cinturón del campeonato de la WWE.

En primera persona: en su auto se olvidaron un bebé

“En mi auto se han olvidado de todo: celulares, termos, un cochecito, compras del super, llaves, ropa, maquillaje, carteras. Lo mejor, un bebé”, cuenta Fabián Cebrón, de 55 años, dueño de un Nissan Versa y casi una década de trayectoria como conductor para Uber, en un diálogo con LA NACION.

Hoy rememora el suceso con humor solo porque sabe que el final, por suerte, está lejos de ser trágico.

Los hechos se remontan a un domingo hace ya cuatro años. Eran las 11 de la mañana y Cedrón estaba en la zona de Polvorines, San Miguel, cuando le tocó levantar una pareja de jóvenes con un bebé, probablemente en su primer año de vida.

“El padre iba conmigo adelante, y la madre iba con el nene atrás. Cuando llegamos a destino se bajaron del auto naturalmente y sin prisa. Primero él, bajando también el cochecito; después ella, que enseguida fue a saludar a su familia que la esperaba en la puerta”, relata Cebrón que, también naturalmente, en ese trascurso de tiempo en el que todos -o al menos eso parecía- se bajaron del auto, aceptó tomar un nuevo viaje a pocos kilómetros de distancia.

“Cuando llegué a la nueva dirección tocaba que se suban tres pasajeros, y uno me pregunta: «¿A tu hijo lo llevamos nosotros o lo pasamos para delante?», «¿Qué hijo?», dije yo, y fue ahí cuando me di cuenta”, recuerda el hombre.

La secuencia siguió con Cebrón y compañía dirigiéndose a la dirección en donde había dejado unos 20 minutos atrás a la pareja y luego Cebrón tocando la puerta de la casa. “Lo primero que pensó la mujer fue que su esposo no me había pagado”, dice todavía incrédulo. “No se esperaba que le estaba por devolver a su hijo. De hecho, no lo podía creer. Todo ese tiempo ella pensó que el bebé estaba en el cochecito durmiendo y, por eso, no lo querían molestar”.

Luego de que la pareja se bajara del auto, Cebrón aceptó tomar un nuevo viaje a pocos kilómetros de distancia. perfectlab - Shutterstock

Además de dejarle una historia para contar en absolutamente cada asado al que va desde hace cuatro años, desde el día en el que en su auto quedó un bebé, Cebrón empezó a practicar un simple un ritual al final de cada viaje. “Antes de que se baje el pasajero prendo la luz, ilumino y pido que por favor chequeen”, revela el hombre. “No es que la gente dejó de olvidarse cosas, pero yo me fui profesionalizando”.

Qué días la gente se olvida más las cosas

Al interrogante de cuáles son los días en los que los usuarios más se olvidan sus pertenencias en los vehículos, los datos de la aplicación de movilidad responde que siempre son los viernes y los sábados.

Largas filas de fans para ver el show de la cantante Taylor Swift en el estadio de River Plate Fabian Marelli - LA NACION

En materia de fechas, Navidad y Año Nuevo suelen ser los días en los que los usuarios están más “olvidadizos”. Sin embargo, en 2023 la fecha que más objetos abandonados registró fue el sábado 11 de noviembre, con un total de 144 artículos al concluir el día.

Lejos de ser aleatorio, el día del calendario coincide con el segundo recital de Taylor Swift en Buenos Aires (después de que se postergara la originalmente prevista segunda fecha el viernes 10, a raíz de fuertes lluvias y tormenta eléctrica).

“Fue llamativo que no fuera, como siempre es, a fin de año”, comentan desde Uber Argentina. “Veníamos de días de lluvia y se movilizaron masas de gente, sin dudas”.

