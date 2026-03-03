LA NACION

CANTILO, José María,

LA NACION

MISAS Y FUNERALES

CANTILO, José María, q.e.p.d., falleció el 3-2-2026. - Al cumplirse un mes de su partida, su mujer, María Angélica Frías Bunge de Cantilo, agradece las muestras de cariño recibidas e invita a la misa que se celebrará en su memoria, hoy, a las 19, en la iglesia de las Esclavas.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
