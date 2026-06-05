Por qué Martín Menem rechazó el pedido para hacer el velatorio del Indio Solari en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue el encargado de comunicar este viernes que el Gobierno había desestimado realizar el velatorio del Indio Solari en el Congreso.

Los pedidos para realizar la última despedida al músico en las instalaciones del Palacio Legislativo fueron presentados por diputados de Unión por la Patria y por Pablo Juliano (radical de Provincias Unidas).

Menem les remitió una carta a todos ellos para rechazar la solicitud y explicar los motivos de la decisión.

En la misiva, dirigida a los diputados Germán Martínez, Paula Penaca, Cecilia Moreau (UP) y Juliano, Menem planteó primero que “por la dimensión artística y cultural de la figura de Carlos Alberto Solari, la forma más respetuosa de acompañar a su familia en circunstancias de esta naturaleza consiste en hacerlo con el debido respeto a su intimidad y a las decisiones que libremente adopten respecto de las características, modalidad y lugar de realización de cualquier ceremonia de despedida”.

El presidente de la Cámara de Diputados enfatizó en la carta que “toda definición relativa a la organización de un homenaje o velatorio público debe contemplar prioritariamente la voluntad de sus familiares”.

Después de eso, Menem les explicó a los diputados que solicitó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, “que evaluara, en el ámbito de sus competencias específicas, los aspectos vinculados con la seguridad, logística, despliegue operativo, asistencia y organización que eventualmente podrían derivarse de la realización de una ceremonia de tales características en el ámbito del Congreso de la Nación”.

Diputados habían solicitado hacer el velatorio en el Congreso Archivo

“Como resultado de dicha consulta, el Ministerio de Seguridad manifestó que, a la luz de las circunstancias analizadas, la realización de un velatorio público de esta magnitud en el Congreso de la Nación no resultaría la alternativa más conveniente desde el punto de vista operativo y de seguridad”, precisó Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados planteó también en esa carta que la recomendación que le hizo el Ministerio de Seguridad “se sustenta en una evaluación prudente de factores vinculados con la seguridad pública, la protección civil, y la capacidad operativa de respuesta, considerando especialmente la necesidad de garantizar la integridad física de los asistentes”.

“Asimismo, desde el ministerio se recomendó optar por una modalidad que permita desarrollar la ceremonia en un entorno más controlado, seguro y adecuado para todas las personas que quieran asistir. En tal sentido, se sugirió considerar espacios alternativos, tales como estadios o predios abiertos especialmente preparados para albergar la magnitud de concurrencia que razonablemente podría esperarse”, indicó Menem a los diputados.

Fans del Indio Solari lo despiden en Plaza de Mayo, tras una convocatoria que surgió en redes sociales Hernán Zenteno

En eso, planteó que estaba a “plena disposición” para “colaborar institucionalmente“ con los familiares y organizadores para “la identificación y gestión de espacios alternativos que reúnan las condiciones de capacidad, seguridad e infraestructura necesarias para posibilitar una despedida pública acorde con la trascendencia de Carlos Alberto Solari y la magnitud de la convocatoria que razonablemente podría suscitar”.

“Reiteramos nuestro acompañamiento en este momento de dolor y nuestro reconocimiento a la trayectoria del Sr. Carlos Alberto Solari, cuya obra ocupa un lugar destacado en la historia de la música”, concluyó la misiva que envió el titular de Diputados.