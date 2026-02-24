FERNANDEZ CHOCO, Oscar E.,
MISAS Y FUNERALES
✝ FERNANDEZ CHOCO, Oscar E., q.e.p.d. - Alcira Fernández y familia agradecen las condolencias recibidas por la partida de Oscar a la casa del Padre e invitan a la misa en la basílica del Pilar el miércoles 25, a las 19.30
