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FERNANDEZ MOUJAN, Marcos
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ FERNANDEZ MOUJAN, Marcos, Ingeniero q.e.p.d. - Sus hijos Marcos, Pablo, Ana, Tere y Francisco, nietos y bisnietos y sus hijos políticos: Héctor, Fernando y MarÍa participamos su fallecimiento. Lo despediremos en el Parque Memorial el 20-6, a las 9.30.
Aviso publicado en la edición impresa
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