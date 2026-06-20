MISAS Y FUNERALES

✝ FERNANDEZ MOUJAN, Marcos, Ingeniero q.e.p.d. - Sus hijos Marcos, Pablo, Ana, Tere y Francisco, nietos y bisnietos y sus hijos políticos: Héctor, Fernando y MarÍa participamos su fallecimiento. Lo despediremos en el Parque Memorial el 20-6, a las 9.30.

Avisos fúnebres

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