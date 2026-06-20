A qué hora juega hoy Paraguay vs. Turquía y por dónde se puede ver en vivo

Paraguay y Turquía juegan este sábado a partir de las 00 (horario argentino) en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, pone cara a cara a dos selecciones necesitadas de un triunfo para enderezar su camino tras los traspiés en la jornada inaugural. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se puede seguir en canchallena.com.

La Albirroja sufrió un duro revés en su estreno al caer por 4 a 1 ante Estados Unidos. El equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro fue superado por el anfitrión, que ya aseguró su lugar en los 16vos de final tras el triunfo 2 a 0 de este viernes ante Australia. El único tanto paraguayo en el debut fue obra de Maurício, mientras que Folarin Balogun, por duplicado, Giovanni Reyna y Damián Bobadilla sentenciaron el marcador a favor de los norteamericanos.

Paraguay mostró su peor versión ante Estados Unidos, por lo que quiere recuperar la memoria futbolística Mark J. Terrill - AP

Ante este escenario, Alfaro realizó un pedido público hacia la prensa y los hinchas paraguayos para “proteger” a sus futbolistas: “Si tienen que criticar a alguien, critíquenme a mí: yo tengo el cuero grueso, muchachos”, sostuvo en conferencia de prensa. “Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, pero a los jugadores defiéndanlos. ¿Saben por qué? Porque se termina el Mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando”, siguió. Paraguay, que regresó a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, busca recuperar la memoria futbolística que exhibió en el proceso eliminatorio sudamericano.

Por el otro lado, Turquía llegó a esta competencia con grandes expectativas, pero cayó por 2 a 0 ante Australia en su primera presentación. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe sorprendieron a un combinado europeo que cuenta con figuras de la talla de Arda Güler, de Real Madrid, Kenan Yildiz, de Juventus, y Hakan Çalhanoglu, de Inter de Milán. Los turcos, que quieren superar la etapa de grupos en su tercera participación histórica, necesitan imperiosamente una victoria para mantener viva su ilusión mundialista.

Arda Güler, mediocampista de Real Madrid, es la gran estrella de Turquía, pero no brilló ante Australia YASIN AKGUL - AFP

El historial entre ambos países es breve y registra apenas un empate sin goles en un amistoso disputado durante 1998.

Turquía vs. Paraguay: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 00 (horario argentino) en San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Turquía corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 3.99 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Formaciones confirmadas