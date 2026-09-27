MISAS Y FUNERALES

✝ FOSTER, Patricia, q.e.p.d. - Sus hermanos Cora Lía, Raúl Enrique y familia, Adela de la Vega y Carlos y Luisa Diehl invitan a la misa y depósito de sus cenizas el lunes 28, a las 19.30, en la iglesia del Pilar.

Avisos fúnebres

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