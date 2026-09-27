1
FOSTER, Patricia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ FOSTER, Patricia, q.e.p.d. - Sus hermanos Cora Lía, Raúl Enrique y familia, Adela de la Vega y Carlos y Luisa Diehl invitan a la misa y depósito de sus cenizas el lunes 28, a las 19.30, en la iglesia del Pilar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Gabriel Rolón: “Podemos alcanzar la faltacidad, la mezcla de falta y felicidad, que es una felicidad en falta”
- 3
Caso Sur Finanzas: las sociedades inspiradas en tres jugadores de la selección que están en la mira de la Justicia y ARCA
- 4
Fito Páez fue a ver a su hija Margarita al teatro y se mostró como un papá orgulloso