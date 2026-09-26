Fito Páez fue a ver a su hija Margarita al teatro y se mostró como un papá orgulloso

Fito Páez vivió una noche cargada de emoción al acompañar a su hija Margarita Páez en un nuevo paso en su carrera artística. El músico asistió a una función de La Pilarcita, obra escrita y dirigida por María Marull, para verla interpretar a Celina sobre el escenario.

La experiencia tuvo un significado especial para el rosarino, quien ya había visto la pieza varios años atrás. Esta vez, sin embargo, regresó como padre de una de las integrantes del elenco y compartió públicamente el orgullo que sintió al verla actuar. “Volví a ver La Pilarcita, ocho años más tarde, esta vez con la belleza de ver a mi hija en el papel de Celina. Entonces, se agrandó la emoción”, expresó el artista.

Fito Páez compartió un momento de mucha emoción junto a su hija en su debut actoral (Foto: SoyPrensa)

Páez también aprovechó la ocasión para elogiar la propuesta teatral y el trabajo de quienes forman parte de ella. “La obra es extraordinaria, no se la pierdan. Es un clásico del teatro argentino contemporáneo. La Marull en un momento de iluminación absoluta y un elenco descomunal”, aseguró.

Lejos de limitarse a destacar la participación de su hija, el músico recomendó la obra y puso el foco en la manera en la que retrata diferentes aspectos del país. “O sea, no pueden no ver La Pilarcita. Es muy, muy potente. Es la Argentina profunda contada de la manera más hermosa que te puedas imaginar”, sostuvo.

El actor reconoció que esta pieza artística muestra una parte fundamental de la cultura argentina (Foto: SoyPrensa)

De qué trata La Pilarcita , la obra en la que actúa Margarita Páez

Escrita y dirigida por María Marull, La Pilarcita atraviesa actualmente su duodécima temporada y se consolidó como una de las propuestas destacadas del circuito teatral independiente argentino.

Desde su estreno en 2015 en El Camarín de las Musas, la pieza pasó por distintas temporadas, festivales y giras nacionales. A lo largo de ese recorrido superó las 700 funciones y los 55.000 espectadores, además de llegar a diferentes ciudades argentinas y presentarse en Madrid.

La historia gira alrededor de la fe, los deseos y la posibilidad de transformar la propia realidad, bajo una premisa que acompaña el espíritu de la puesta: “Algunos creen que un milagro llega de forma inesperada. Otros lo construyen día a día, casi de manera artesanal”.