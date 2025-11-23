MISAS Y FUNERALES

† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie). - Su familia invita a una misa que se celebrará en su memoria el viernes 28 de noviembre, a las 10, en la basílica de Nuestra Señora de la Merced ubicada en la calle Reconquista 207, C.A.B.A.

