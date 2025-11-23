1
FRANCK, Carlos Manuel (Charlie)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
† FRANCK, Carlos Manuel (Charlie). - Su familia invita a una misa que se celebrará en su memoria el viernes 28 de noviembre, a las 10, en la basílica de Nuestra Señora de la Merced ubicada en la calle Reconquista 207, C.A.B.A.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump
- 3
Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
- 4
Nahuel Losada, la figura del campeón: el arquero atajó tres penales y fue decisivo para la fiesta inolvidable