Japón sacudió Wembley con un golazo de Kaoru Mitoma y llenó de interrogantes a Inglaterra que se fue abucheada

El estadio Wembley quedó paralizado, como sin entender demasiado qué estaba sucediendo. Poco importó que la selección de Inglaterra haya jugado con varios suplentes, porque enfrente estaba Japón, que nunca había podido imponer condiciones en toda la historia de ese duelo. Sin embargo, uno de los escenarios más emblemáticos de Europa se sacudió cuando Kaoru Mitoma definió casi con displicencia para marcar el gol que definió el partido por 1-0 a favor del conjunto nipón y llenó de dudas, a tan sólo tres meses del Mundial 2026, al equipo dirigido por Thomas Tuchel, que había empatado con Uruguay, en el mismo escenario, el viernes.

Un contragolpe letal resulto suficiente para abrir una herida profunda en el orgullo de Inglaterra y para darle a Japón una de las victorias más resonantes en la historia de la selección de fútbol de su país. Incluso, extendió una racha positiva de seis triunfos consecutivos y se consolida como uno de los equipos de cuidado para la próxima Copa del Mundo, que lo tendrá en el Grupo F junto con Países Bajos, Túnez y Suecia, que se quedó con el repechaje UEFA ante Polonia.

El equipo japonés reunido en el centro del estadio Wembley celebrando la victoria ante Inglaterra. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) ADRIAN DENNIS - AFP

Habían pasado casi 16 años desde la última vez que estos dos equipos estuvieron frente a frente. El 30 de mayo de 2010, los ingleses se habían impuesto por 2 a 1 con goles de Tulio y Nakazawa (en contra). El mismo Tulio había abierto el marcador para Japón en aquel encuentro amistoso jugado en Alemania. Y este antecedente apenas será un recuerdo borroso porque desde ahora en la historia figurará este cimbronazo de Japón en Wembley.

Es la primera vez en la historia que Inglaterra cae ante un equipo asiático después de 11 enfrentamientos. Desde que Thomas Tuchel tomó el control del equipo jugó contra tres naciones clasificadas entre las 20 mejores de la FIFA y no pudo imponer sus condiciones en ningún caso. Siempre en partidos amistosos, acumula la derrota por 3-1 ante Senegal, la primera en la historia ante un equipo africano (ubicada en el puesto 14), el empate 1-1 del viernes último contra Uruguay (17) y la caída de este martes, contra Japón, que ocupa el puesto 18. Semejante momento provocó que muchos hinchas ingleses dejasen antes de tiempo el legendario estadio Wembley; los que se quedaron hasta el final abuchearon al equipo.

Kaoru Mitoma marcó el gol de la victoria histórica de Japón en Wembley ante Inglaterra. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Kirsty Wigglesworth - AP

No les importó a los fanáticos que Tuchel sólo puso de titulares a un puñado de posibles titulares para el partido inaugural del Mundial contra Croacia el 17 de junio, porque eligió probar algunas opciones. Y quizá uno de los puntos que cuestionaron los medios ingleses fue que a tan sólo tres meses de la Copa del Mundo no se podía subestimar a una selección de Japón que en octubre de 2025, después de estar perdiendo 2-0 ante Brasil, torció la historia con goles de Minamino, Nakamura y Ueda y se impuso por 3-2 en un amistoso en Tokio a la selección de Carlo Ancelotti, marcando otro momento histórico para el fútbol nipón.

Entonces, más allá de que Inglaterra no pudo con una selección de Japón que demostró que tiene jerarquía individual y colectiva, lo que publicó el periódico The Sun en su sitio web, permite comprender cuál es el estado de situación del equipo de Tuchel: “Los lamentables Tres Leones fueron abucheados y fracasaron estrepitosamente en su última audición para la Copa del Mundo”.

Lo mejor del partido