1
IRIBARNE, Rodolfo Antonio,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ IRIBARNE, Rodolfo Antonio, q.e.p.d., falleció el 20-2-2025. - A un año de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se celebrará el viernes 20 de febrero, a las 19, en la parroquia Patrocinio de San José, Ayacucho 1072, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa
- 3
Con artistas para todos los gustos y mucho público, cerró la primera jornada del Cosquín Rock 2026
- 4
Senado: Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo