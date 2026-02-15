MISAS Y FUNERALES

✝ IRIBARNE, Rodolfo Antonio, q.e.p.d., falleció el 20-2-2025. - A un año de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se celebrará el viernes 20 de febrero, a las 19, en la parroquia Patrocinio de San José, Ayacucho 1072, CABA.

Avisos fúnebres

