IRIBARNE, Rodolfo Antonio,

MISAS Y FUNERALES

IRIBARNE, Rodolfo Antonio, q.e.p.d., falleció el 20-2-2025. - A un año de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se celebrará el viernes 20 de febrero, a las 19, en la parroquia Patrocinio de San José, Ayacucho 1072, CABA.

