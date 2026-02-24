SABBAG, Máximo
MISAS Y FUNERALES
✡ SABBAG, Máximo Z.L., falleció el 28-1-2026. - Al cumplirse un mes de su fallecimiento la familia invita a la ceremonia religiosa a celebrase en el templo Amijai el miercoles 25 de febrero 2026, a las 18.45, en Arribeños 2355.
