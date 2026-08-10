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ÁLVAREZ ARGÜELLES, Manuel,

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RECORDATORIOS

ÁLVAREZ ARGÜELLES, Manuel, q.e.p.d. - El tiempo ha pasado, pero hay enseñanzas que nunca dejan de acompañarnos. Nos enseñaste que los sueños se construyen con trabajo, que el respeto por las personas es el mayor patrimonio y que los valores son el legado más importante que una familia puede transmitir. Hoy, sentimos que seguís presente en cada historia compartida, en cada nuevo proyecto y en cada paso que damos inspirados por tu ejemplo. Con el mismo amor de siempre, te recordamos con profunda gratitud y el orgullo de seguir honrando la vida que construiste. La eternidad se logra haciendo realidad los sueños. Tu familia

Avisos fúnebres
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