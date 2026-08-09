Valentín Perrone, entre el podio en Silverstone con la camiseta argentina, y el plan para saltar de categoría en 2028

Un podio para recobrar la confianza. Un tercer puesto que robustece el espíritu. Un resultado que ofrece un valor superior a los puntos que cosechó en el emblemático circuito de Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña, por la 12ª fecha del calendario de Moto3. Una señal de temple, de cómo reaccionar frente a la adversidad y las lesiones. Valentín Perrone recorrió un fin de semana singular: fue competitivo desde el primer entrenamiento y la ilusión de festejar el primer triunfo en la categoría estaba en el radar, pero participar de la ceremonia de premiación es también una recompensa de valor y que manifiesta la relevancia que tiene despojarse de la incertidumbre que rodea a un piloto, cuando se empieza a delinear el futuro. El catalán, que compite bajo bandera argentina, confirmó su participación en Moto3 para el año próximo y hay un plan en marcha para saltar a Moto2 en 2028.

Un regreso con empuje: Valentín Perrone venía de protagonizar dos caídas en las últimas cuatro pruebas antes del receso, pero en Silverstone revirtió la tendencia y en la última vuelta logró treparse el podio Gold and Goose - www.redbullmediahouse.com

De 18 años, el piloto venía golpeado en el aspecto físico y también en el ánimo. La vuelta del receso era una prueba de carácter, de fortaleza, y ahí Perrone dio la talla. El cierre del primer segmento de la temporada fue una montaña rusa, con más tramos descendentes que hacia arriba, y revertir esa tendencia era un objetivo que se trazó a partir de la carrera en Silverstone. Porque no solamente arrastraba dos revolcones en las cuatro últimas fechas antes de ingresar al período de descanso, develar dónde y con qué estructura competir el año próximo es un factor que provoca inseguridad y en la pista el piloto no puede manejar con dudas.

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Valentín Perrone hizo podio en Silverstone y subió a festejar con la camiseta de la selección. ❤️



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Las rodadas en Hungría, donde se cayó después de impactar con David Muñoz, y el Alemania, en la segunda vuelta protagonizó un highside -uno de los accidentes que más temen los motociclistas, porque salen despedidos sin ningún control-, tuvieron secuelas que el cuarto puesto en Países Bajos no logró mitigar y mucho menos la décima posición que cosechó en Chequia.

Con una lesión en la pierna derecha que motivó que se retirara del circuito de Sachsenring con muletas, un síntoma de la dureza de la caída del rodado que alista Red Bull KTM Tech3. Sin demora, comenzó con la recuperación: “Fueron tres días de mucho trabajo para conseguir una rápida recuperación. Salí de Alemania con muletas y renqueando y me voy de Austria caminando, con apenas dolores”, comentó Perrone, que se sometió a un tratamiento en el Performance Center de Red Bull.

El resumen del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3

El efecto de ese trabajo físico durante el verano europeo se reflejó en Silverstone, donde demostró estar en plenitud para pulsear por el podio en el segmento final de la carrera. “Fue dura y muy rápida. Estuve siempre en el límite y casi me caigo un par de veces. En la última vuelta vi el espacio y me tiré. Entrené mucho en el receso, porque no venía con buenos resultados. Hice un reseteo y a empezar de nuevo”, comentó el Coyote, apodo que le puso su padre Marcelo, el hombre que trabajaba más de 12 horas para que Valentín pudiera dar los primeros pasos y competir.

Una carrera de la categoría de menor cilindrada del Mundial de Motociclismo de Velocidad no ofrece tregua y lo que sucedió en Silverstone no contradijo al manual: un grupo de seis motos se lanzó por la victoria, y entre ellas estaba la de Perrone. La largada no fue buena, porque cayó desde el tercer puesto a cerrar la fila de máximos contendientes por el triunfo, aunque el error no le minó el espíritu ni lo empujó a la desesperación.

Equipo y familia, de festejo junto a Valentín Perrone; en el medio, de remera azul, Günther Steiner, ex jefe de Haas en la Fórmula 1 y CEO y máximo responsable del Red Bull KTM Tech3 Gold and Goose - www.redbullmediahouse.com

Se mantuvo expectante, administró la moto y el neumático, esperó la oportunidad. Y en el giro final desató el ataque: un leve despiste de Joel Esteban y la caída de Brian Uriarte abrieron la pista para avanzar, la maniobra de superación sobre Adrián Fernández -hermano de Raúl, que ganó la carrera de MotoGP en Silverstone- fue el corolario y lo que lo catapultó al podio, el segundo del año y el cuarto en Moto3. El ganador fue David Almansa (KTM, Liqui Moly Dynavolt Intact GP), con Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) como primer escolta. La presencia de dos españoles en el podio no intimidó a Valentín después de la final de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, que desplegó una camiseta de la selección argentina en el podio.

Con el tercer puesto, el Coyote marcha en el séptimo casillero del campeonato, con 95 puntos, a 136 puntos del líder, Máximo Quiles (KTM, Aspar Team). El murciano sufrió una caída en la prueba de clasificación, el sábado, y se fracturó la clavícula derecha. Inmediatamente viajó a España, donde se sometió a una intervención quirúrgica y ahora espera la evolución para que los médicos y la categoría avalen la vuelta a la pista: la próxima cita es el 30 de agosto, con el Gran Premio de Aragón.

Valentín Perrone recibe el saludo de su compañero de equipo, el finlandés Rico Salmela; el Coyote correrá en Moto3 la próxima temporada con el equipo MSI Racing Team y aspira a ascender a Moto2 en 2028 Gold and Goose - www.redbullmediahouse.com

El restante piloto que corre bajo bandera argentina, aunque nació en Barcelona, Marco Morelli, no estuvo cómodo en Silverstone: una mala clasificación lo relegó al 13° cajón en la grilla, pero no logró avanzar. Una penalización, long lap, por exceder los límites de pista, lo hizo descender al puesto 16, impidiéndole sumar puntos. En el campeonato se ubica quinto, con 115 unidades.

Fuera de la pista, Perrone también tuvo un espaldarazo. En 2027 continuará en Moto3, aunque en otra estructura: dejará Tech3 y se incorporará a MSI, que también tiene presencia en Moto2 y sus pilotos corren con Kalex. En el Mundial de Equipos se ubican quintos entre 14 estructuras. El próximo año tendrá como compañero al malayo Hakim Danish, que ya es parte del conjunto en Moto3, ganó en Chequia y en su año de estreno cosechó nueve puntos menos que Valentín en el campeonato. La intención es sellar un tercer calendario en la menor de las teloneras y avanzar en 2028 a Moto2.

“Es una diferencia importante: las motos tienen mucha más potencia y más peso. El manejo es diferente y, una vez que llegás, tenés dos o tres años, a lo sumo, para llegar a MotoGP. Hay que tener mucha suerte para permanecer durante varios años en Moto2. Además, las nuevas camadas vienen empujando y los equipos eligen dar oportunidades a los rookies. Estar en MotoGP es el sueño de todo piloto, pero lo mejor es disfrutar el camino”, señaló Perrone a LA NACION antes de encarar la actual temporada, esa que en Silverstone descubrió motivos para dibujar una sonrisa, como la que enseñó Günther Steiner, CEO y máximo responsable de Red Bull KTM Tech3, en el festejo del equipo y la familia.