1
AZZI, Enzo Alfa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ AZZI, Enzo Alfa, q.e.p.d. falleció el 21 de octubre de 2006. - A veinte años de tu fallecimiento, tu mujer Susanita y tu hija María Susana te recordamos con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
VIDEO: los goles de Vasco da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana
- 3
Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas: “Hoy estamos volando y facturando más con 2200 personas menos”
- 4
“La guerra de los chicos”. De Albania a Portugal: la Generación Z se rebeló y Europa tiembla por las protestas