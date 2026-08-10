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BALLESTER, César G.
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LA NACION
RECORDATORIOS
BALLESTER, César G., Dr., falleció el 10-8-76. - En el 50 aniversario de su deceso, sus familiares lo recuerdan con mucho cariño, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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