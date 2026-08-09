Anuncian un espectáculo astronómico: “El eclipse total de agosto 2026 puede ser visible junto a auroras boreales”

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá un evento astronómico de gran magnitud cuando un eclipse solar total atraviese el hemisferio norte, donde recorrerá territorios que incluyen Groenlandia, Islandia, España, Portugal y el norte de Rusia. Si bien la principal atracción es el ocultamiento del disco solar por la Luna, la comunidad científica mantiene una expectativa cautelosa sobre un fenómeno adicional: la posible visibilidad de auroras boreales durante los breves minutos de oscuridad total.

Eclipse solar total se hará presente en Groenlandia, Islandia, España, Portugal y el norte de Rusia

La coincidencia espacial de estos eventos, según expertos como el cartógrafo de eclipses Michael Zeiler en el medio Independent, abre un debate teórico. En Islandia y las altas latitudes de Rusia, la penumbra generada por el eclipse podría ser suficiente para detectar auroras boreales si se presenta una tormenta geomagnética intensa. No obstante, los especialistas advierten que se trata de un escenario extremadamente improbable que requiere una sincronización perfecta entre la actividad solar y la brevedad del oscurecimiento, que durará entre uno y dos minutos y medio según la ubicación.

En territorio ruso, donde el eclipse llegará a su totalidad hacia el mediodía, las condiciones lumínicas imponen un desafío mayor para este fenómeno, ya que la oscuridad total será menor a la que se experimentará al atardecer en latitudes más meridionales. A su vez, el evento astronómico estará acompañado por el pico de la lluvia de estrellas de las Perseidas, un espectáculo que, sumado a la posible presencia de auroras, despertó el interés de investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

La posibilidad de ver auroras boreales durante un eclipse es algo que interesa mucho en los científicos ISS National Lab

Estas instituciones ya prepararon despliegues de globos de gran altitud y misiones aéreas para capturar la corona solar y estudiar la respuesta de la atmósfera terrestre a la caída repentina de temperatura. Mientras tanto, las autoridades recordaron la importancia crítica de utilizar filtros certificados bajo la norma ISO 12312-2 para evitar lesiones oculares graves durante las fases parciales del eclipse, con énfasis en que solo durante la totalidad es seguro retirar la protección ocular. Este encuentro cósmico representa una oportunidad única para la ciencia ciudadana y el análisis de fenómenos poco frecuentes en el firmamento.