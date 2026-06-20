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CAMPANA, Juan Manuel
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CAMPANA, Juan Manuel, Prof. Dr. médico. - En el día que cumplirías 92 años, Edith y tu adorada familia de hijos y nietos te recuerdan y extrañan.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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