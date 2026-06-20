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CODESAL, Estela Adela Santangelo de,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CODESAL, Estela Adela Santangelo de, q.e.p.d. - A 20 años de tu partida, te recordamos con amor, tus hijos Narciso, Pablo, Daniela, Silvina y Gaby; tus nueras Gabriela, Verónica y Lore, tu yerno José y tus nietos Lucía, Florencia, Pilar, Bruno, Juan Pablo, Matilda y Gaspar. Te extrañamos y pedimos una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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