RECORDATORIOS

✝ CODESAL, Estela Adela Santangelo de, q.e.p.d. - A 20 años de tu partida, te recordamos con amor, tus hijos Narciso, Pablo, Daniela, Silvina y Gaby; tus nueras Gabriela, Verónica y Lore, tu yerno José y tus nietos Lucía, Florencia, Pilar, Bruno, Juan Pablo, Matilda y Gaspar. Te extrañamos y pedimos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

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