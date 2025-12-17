1
DIANTI, Enrique Lorenzo (P.)
† DIANTI, Enrique Lorenzo (p.). - En un nuevo aniversario de su fallecimiento, su familia lo recuerda con el mismo amor que siempre les dio.
