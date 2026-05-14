1
ESTURLA, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ ESTURLA, Eduardo. - Fue director general de Rigolleau S.A. Silvia Graciela Cattorini, Dora Esther Cattorini, Nilda Marta Cattorini y familia les hacen llegar sus sinceras condolencias a su esposa y seres queridos. Los acompañamos en este difícil momento deseándole encuentren consuelo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 13 de mayo
- 3
La historia del icónico colegio de Belgrano R que hace 70 años apuesta por formar “ciudadanos del mundo”
- 4
Una infectóloga explicó por qué aumentaron los casos de Hantavirus en la Argentina y advirtió qué hay que hacer ante un contagio