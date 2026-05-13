El gráfico de una universidad argentina que muestra el silencioso “proceso de transformación” de la economía

Economía “en letra K de kilo”, dijo hace un tiempo el analista financiero Claudio Zuchovicki. “Fragmentación regresiva”, planteó el economista Carlos Melconian. Son algunas definiciones que circulan en el debate público para analizar la dinámica de la actividad económica local, que muestra una heterogeneidad visible entre sectores, con algunas actividades en expansión y otras estancadas sin factores que permitan una recuperación.

En ese contexto, un análisis de la Universidad Austral se propuso desagregar los números de la actividad económica en clave sectorial, para reflejar en cifras y tendencias esa dinámica. La intención es ir un paso más allá del EMAE que toma datos de 16 sectores o actividades e informa un dato general para todo el país. Con ese disparador, en esta universidad presentaron tres series propias del EMAE desagregadas por región y actividad principal, con el objetivo de analizar los condicionantes y las diferentes velocidades de la economía argentina.

En ese análisis, desde la Austral ratificaron, con cifras, la tendencia de los últimos años en el país, al describir un escenario de “tres argentinas en una”. Lo que subrayan es el fuerte crecimiento de dos actividades (hidrocarburos y minería) radicadas en provincias cordilleranas.

A partir de datos de patentamientos, recaudación de impuestos provinciales, despachos de cemento, empleo y consumo de energía y venta de combustibles, entre otros, los economistas de la Austral elaboraron “Índices locales” del ciclo económico para la región Centro (agroindustria), Sur (petróleo y gas) y Andina (minería), comparables con el EMAE del Indec.

Un pozo petrolero en Vaca Muerta Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Y, en ese análisis, observan que la actividad en las dos últimas regiones es significativamente mayor al promedio del EMAE nacional, mientras que en la zona centro la actividad es algo menor y llega a mostrar variaciones mensuales desestacionalizadas negativas. Es lo que en la Austral describen como parte de un “proceso de transformación más profundo” que lo que muestran los indicadores económicos habituales.

Según explicó Ana Inés Navarro, directora del departamento de Economía de la Universidad Austral, el trabajo realizado se basó en elaborar indicadores provinciales y, luego de conformar el estimador regional, ponderando a cada distrito. En la región Sur contemplan a Río Negro y Neuquén; en el Centro a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; y en la Andina a Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan.

La minería es una de las grandes apuestas de las provincias cordilleranas Hernán Zenteno

El sector Sur, según muestran los datos de la Austral, es el de mayor expansión, con un crecimiento mensual en febrero (último dato disponible) del 0,54%. En los últimos 12 meses, el crecimiento mensual nunca fue inferior a ese número.

Al mismo tiempo, la actividad minera sostiene la expansión en la región Andina, con un crecimiento sostenido del 0,22% mensual desde agosto de 2025 hasta febrero de este año (último dato disponible).

“El sector minero y petrolero tiene en el RIGI un factor de fomento a la inversión muy poderoso, que recién lleva aprobada una fracción de todas las propuestas que se vienen presentando. Vaca Muerta empezó unos años antes y, en el caso de la minería, todavía falta que se destrabe la cuestión de la ley de Glaciares, pero las perspectivas claramente son de que siga creciendo”, explicó Navarro.