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FERNÁNDEZ, Adela; ALMEIDA, Ernesto Hugo
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ FERNÁNDEZ, Adela; ALMEIDA, Ernesto Hugo. - A un mes de sus partidas, sus hijos, hijos políticos y nietos los recordamos con profundo cariño. Que el amor que nos brindaron siga siendo nuestra guía y consuelo. Descansen en paz. Siempre estarán en nuestros corazones.
Aviso publicado en la edición impresa
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