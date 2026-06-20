RECORDATORIOS

✝ FERNÁNDEZ, Adela; ALMEIDA, Ernesto Hugo. - A un mes de sus partidas, sus hijos, hijos políticos y nietos los recordamos con profundo cariño. Que el amor que nos brindaron siga siendo nuestra guía y consuelo. Descansen en paz. Siempre estarán en nuestros corazones.

Avisos fúnebres

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