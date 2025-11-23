RECORDATORIOS

† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - La familia Frega Villagran recuerda con afecto a su querida tía e invita a la misa que en su memoria se celebrará el martes 25-11-2025, a las 18, en la capilla del Colegio San Pablo, Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.

† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Sus sobrinos y su cuñada Carmen la recuerdan con afecto e invitan a la misa que en su memoria se celebrará el martes 25-11-2025, a las 18, en la capilla del Colegio San Pablo, Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.

† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Martha Puca y Juan Ignacio Diaz la recuerdan con cariño.

† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Alicia Ferreirós y Jorge di Lello la despiden con cariño e invitan a la misa que en su 90º cumpleaños se celebrará el martes 25-11-2025, a las 18, en la capilla del Colegio San Pablo, Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.

