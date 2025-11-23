FREGA, Ana Lucía
- 1 minuto de lectura'
RECORDATORIOS
† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - La familia Frega Villagran recuerda con afecto a su querida tía e invita a la misa que en su memoria se celebrará el martes 25-11-2025, a las 18, en la capilla del Colegio San Pablo, Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.
† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Sus sobrinos y su cuñada Carmen la recuerdan con afecto e invitan a la misa que en su memoria se celebrará el martes 25-11-2025, a las 18, en la capilla del Colegio San Pablo, Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.
† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Martha Puca y Juan Ignacio Diaz la recuerdan con cariño.
† FREGA, Ana Lucía, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - Alicia Ferreirós y Jorge di Lello la despiden con cariño e invitan a la misa que en su 90º cumpleaños se celebrará el martes 25-11-2025, a las 18, en la capilla del Colegio San Pablo, Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump
- 3
Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
- 4
Nahuel Losada, la figura del campeón: el arquero atajó tres penales y fue decisivo para la fiesta inolvidable