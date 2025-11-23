1
GELIBTER DE GELMAN, Inés Gilda
RECORDATORIOS
✡ GELIBTER de GELMAN, Inés Gilda, falleció el 20-11-2024. - La recuerdan con amor, Arnoldo, Uriel, Tamara y Sofía.
